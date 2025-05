Noch im Mai: Asphaltierungsarbeiten auf der MeBo

Von: luk

Bozen/Meran – Früher als geplant, und zwar bereits im Mai, führt der Straßendienst des Landes Asphaltierungsarbeiten an der Schnellstraße Meran-Bozen (MeBo) durch.

Ursprünglich waren die umfangreichen Arbeiten für die Sommermonate vorgesehen gewesen. Die Arbeiten wurden jedoch vorverlegt. Grund dafür ist die geplante Sperre der Bahnlinie im betroffenen Bereich zwischen dem 15. Juni und dem 9. August 2025.

“Wir erwarten durch die Zugsperre im Sommer ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der MeBo. Deshalb haben wir entschieden, die Asphaltierungsarbeiten schon jetzt durchzuführen. Uns ist bewusst, dass wir damit in die Pendlerzeit fallen, aber insgesamt ist dies die Lösung mit der geringeren Belastung für alle Verkehrsteilnehmenden”, sagt Landesrat Daniel Alfreider.

Asphaltiert wird zunächst zwischen dem 19. und 23. Mai an der Nordfahrbahn im Bereich der Ausfahrt Meran Süd sowie an den Zu- und Abfahrtsrampen zwischen Meran Süd und Sinich. In der Woche vom 26. bis 30. Mai folgt der Abschnitt zwischen Eppan und Terlan auf der Nordfahrbahn. Von 2. bis 6. Juni werden schließlich die Südfahrbahn sowie die Zu- und Abfahrtsbereiche beim Rasthaus MeBo Rast asphaltiert.