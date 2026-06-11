NOI-Jahresbericht 2025: Forschung und Entwicklung legen weiter zu

Von: mk

Bozen – Der Verwaltungsrat und das NOI-Board haben sich diese Woche mit dem frisch erschienenen Jahresbericht 2025 des NOI Techpark befasst. Die Bilanz zeigt: Forschung und Entwicklung im Innovationsviertel wachsen weiter und die Einbindung in europäische Programme und Netzwerke wird zu einem immer wichtigeren Hebel.

Im Jahr 2025 wurden im NOI 1.114 Forschungs- und Entwicklungsprojekte umgesetzt. Das Gesamtbudget dieser Vorhaben lag bei 64,1 Millionen Euro. Gleichzeitig waren 84 Unternehmen im Innovationsviertel angesiedelt, die zusammen einen Gesamtumsatz von 3,9 Milliarden Euro erwirtschafteten. Auch bei jungen Unternehmen bleibt die Dynamik hoch: 41 Start-ups wurden begleitet und konnten 37,5 Millionen Euro an privaten Investitionen sowie 6,5 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln mobilisieren.

„Die Zahl von 1.114 Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Jahr 2025 zeigt: Im NOI Techpark werden Ressourcen gebündelt und Partnerschaften möglich gemacht. Genau diese Vernetzung und Zusammenarbeit sind entscheidend, damit Innovation in Südtirol und darüber hinaus Wirkung entfaltet“, so NOI-Landesrat Philipp Achammer.

Ein Blick auf die vergangenen Jahre macht klar, wie stark das Innovationsviertel inzwischen über Südtirol hinaus vernetzt ist. In den letzten fünf Jahren flossen 93,4 Millionen Euro an EU-Mitteln für Forschung und Entwicklung über NOI nach Südtirol. Insgesamt gab es 225 EU-Projekte im F&E-Bereich mit Beteiligung eines Akteurs des NOI Techpark. Ein Beispiel dafür ist das von Eurac Research koordinierte EU-Projekt FUTURHIST, in dem 18 Partner aus neun Ländern Sanierungsansätze für historische Ortskerne entwickeln, energieeffizient und ohne den kulturellen Wert der Gebäude zu verlieren.

Für NOI-Präsidentin Helga Thaler Ausserhofer zeigt sich darin, was den Standort ausmacht: „Ein Innovationsstandort lebt davon, dass aus Know-how konkrete Anwendungen werden und dass Unternehmen und Start-ups dafür die richtigen Partner und die passende Infrastruktur finden. Dass diese Verbindung im NOI funktioniert, zeigen die stetig wachsenden Zahlen der vergangenen Jahre.“

Der NOI-Jahresbericht 2025 ist online verfügbar unter noi.bz.it/jahresbericht2025.