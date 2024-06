NOI Techpark rückt Südtirols Start-up-Szene ins Rampenlicht

Von: Ivd

Bozen – Einmal jährlich bringt NOI Techpark die grenzüberschreitende Start-up Community zusammen und gestaltet einen Abend ganz im Zeichen des Netzwerkens, des Unternehmergeists und der Innovation. Am Dienstag ist es wieder so weit: FUSE – kurz für Fire Up the Start-up Ecosystem – geht in die zweite Runde. Der Name ist Programm: Über eine Start-up Safari mit Ausstellungsfläche und Demo-Bereich, Pitches auf der Bühne und ganz viel Raum zum Austauschen und Vernetzen wird die Start-up Community angekurbelt. Mehr als 250 Start-upper und Gründerinnen, Alumni, Mentorinnen und Investoren, Business Angels, Forschende, Stakeholder, politische Entscheidungsträger und Innovationstreibende werden erwartet.

Dieses Jahr steht FUSE unter dem Motto Resilienz im Unternehmertum. Durchhalten, nach einem Rückschlag wieder aufstehen, sich und sein Unternehmen neu erfinden: Das sind Themen, die laut NOI in der heutigen Zeit immer wichtiger werden und die viele auf ihrer unternehmerischen Reise begleiten. Stephanie Melodia, international gefragte Rednerin und Venture-Capitalist-Scout für Ada Ventures, wird mit einer Keynote zu diesem Thema den Abend eröffnen.

Weiter geht es mit einer Start-up Safari, bei der die Teilnehmenden auf einer großzügigen Ausstellungsfläche die neuesten Prototypen und Innovationen der NOI Start-ups und Alumni entdecken können. Die Pitches einiger vielversprechender Gründerteams sind nicht nur für Investoren und Business Angels interessant, sondern auch für all jene, die sich selbst ein Bild davon machen wollen, welche Ideen hier in Südtirol gedeihen. Spannung ist nicht zuletzt angesagt bei der Award-Zeremonie, bei der einige der anwesenden Start-ups und Unternehmen in verschiedenen Kategorien Auszeichnungen entgegennehmen dürfen.

Nicht nur Start-ups, Investorinnen, Unternehmen, Coaches, Mentoren und Gründungsinteressierte sind willkommen, sondern jede und jeder, der den NOI Techpark, seinen Start-up Incubator und die hier angesiedelten Start-ups aus nächster Nähe kennenlernen möchte. Infos und kostenlose Anmeldung für begrenzte Plätze auf der Website.

Die Veranstaltung wird über das Interreg-Projekt MOZART ITAT-11-014 finanziert.