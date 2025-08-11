Norwegens Staatsfonds baut Israel-Engagement ab

Von: APA/Reuters

Der norwegische Staatsfonds hat sich wegen der Lage im Gazastreifen und dem Westjordanland von einigen Beteiligungen an israelischen Unternehmen getrennt. Anteile von elf israelischen Firmen seien vollständig verkauft worden, erklärte der weltgrößte Staatsfonds am Montag. Ende Juni hatte er Beteiligungen an insgesamt 61 israelischen Unternehmen gehalten, Ende 2024 waren es noch 65 Firmen gewesen.

Die Überprüfung der Investitionen in Israel werde fortgesetzt, teilte der Fonds weiter mit. Zudem beendete er die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern, die seine israelischen Investitionen betreuen.

Kein pauschaler Rückzug aus Israel

“Alle Investitionen in israelische Unternehmen, die von externen Managern verwaltet wurden, werden nach innen verlagert und intern verwaltet”, hieß es in der Mitteilung. Die Investitionen des Fonds in Israel sollen sich künftig auf Unternehmen beschränken, die im Aktien-Benchmark-Index enthalten sind. Finanzminister Jens Stoltenberg erklärte, er gehe davon aus, dass der Fonds weitere Maßnahmen ergreifen werde. Es dürfe keine Investitionen in Unternehmen geben, die sich an der Besetzung des Westjordanlandes und dem Gaza-Krieg beteiligten. Einen pauschalen Rückzug aus allen israelischen Unternehmen schloss er erneut aus.

Die Regierung in Oslo hatte in der vergangenen Woche eine Überprüfung der Investitionen wegen ethischer Bedenken im Zusammenhang mit dem Vorgehen Israels im Gazastreifen eingeleitet. Auslöser war eine Debatte über eine Beteiligung des Staatsfonds an der Firma Bet Shemesh Engines, die israelische Kampfflugzeuge wartet. Der norwegische Staatsfonds verwaltet ein Vermögen von rund zwei Billionen Dollar.