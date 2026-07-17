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Im Halbleitergeschäft herrscht an den Börsen viel Dynamik

Nvidia sackt ab – Apple wieder wertvollste Firma der Welt

Freitag, 17. Juli 2026 | 16:15 Uhr
Im Halbleitergeschäft herrscht an den Börsen viel Dynamik
APA/APA/dpa/Jürgen Lösel
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Von: APA/AFP

Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Marktkapitalisierung des US-Techkonzerns überstieg am Freitag die des Spitzenreiters der vergangenen Monate – Nvidia. Die Aktie des Chip-Herstellers sackte zum Börsenstart in den USA um mehr als vier Prozent ab. Nvidia wurde am Freitagnachmittag MESZ zeitweise mit 4,8 Billionen Dollar (4,2 Billionen Euro) bewertet, Apple dagegen mit 4,9 Billionen Dollar.

Hintergrund sind Befürchtungen an der Wall Street, Halbleiter- und andere Techkonzerne seien überbewertet. “Die Messlatte liegt zu hoch, sodass es nur nach unten gehen kann”, sagte Sam Stovall von der Investmentanalysefirma CFRA Research. Er rechnet damit, dass Investmentfonds in andere Sektoren umschichten.

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