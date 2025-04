Obdachlose Frauen: Notunterkunft bleibt geöffnet

Von: Ivd

Meran – Die Container in der 4.-November-Straße, die in den Wintermonaten von obdachlosen Frauen als Notschlafstelle genutzt wurden, werden weiterhin bis zum Herbst dieses Jahres zugänglich sein. Die Einrichtung wird vom 1. Mai bis zum 31. Oktober von der Genossenschaft Social Coop Dolomiti geführt, wobei die Gesamtkosten in Höhe von 100.000 Euro von der Gemeinde Meran getragen werden.

Die Wohneinheiten, die sich im nördlichen Teil des Geländes befinden und entsprechend umzäunt sind (die größeren, weiter südlich aufgestellten und den Männern vorbehaltenen Container werden hingegen morgen geschlossen), werden für Frauen in Not täglich von 19.00 bis 8.00 Uhr zugänglich sein. Insgesamt stehen 24 Plätze zur Verfügung.

Die Bewohnerinnen werden weiterhin die psychologische Betreuung durch die Mitarbeiter des Sozialsprengels in Anspruch nehmen können. Selbstverständlich wird auch ein Nachtdienst gewährleistet. Anders als in den Wintermonaten werden die in der 4.-November-Straße untergebrachten Frauen bis Ende Oktober jedoch nicht die Möglichkeit haben, dort ein Frühstück und eine warme Mahlzeit am Abend einzunehmen. Für die Verpflegung können sie sich aber an andere zuständige Einrichtungen wenden – wie zum Beispiel das Haus Arché und die Vinzenzkonferenz.

Für Informationen über die Aufnahmebedingungen können sich interessierte Frauen an den Infopoint vom Verein Volontarius wenden (+39 335 1438701, E-Mail: infopoint@volontarius.it).