Obst- und Milchwirtschaft gut, einige Schwierigkeiten für die Kellereien

Bozen – Im Jahr 2025 konnten die Obst- und Milchgenossenschaften dank der guten Entwicklung der Apfel- und Milchpreise einen Umsatzanstieg verzeichnen. Die Ertragslage wird fast immer zumindest als befriedigend und oft sogar als gut eingeschätzt. Bescheidener fallen die Bewertungen der Weinkellereien aus, die mit Umsatzrückgängen und weiterhin schwierigen Marktbedingungen zu kämpfen haben. Alle drei Sektoren blicken mit moderater Zuversicht auf die kommenden Monate. Dies geht aus dem aktuellen Wirtschaftsbarometer des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen hervor.

Das Geschäftsklima im Obstbau bleibt weiterhin positiv. Nach Angaben der Vermarktungskonsortien wurde die Saison 2024/25 zufriedenstellend abgeschlossen, was insbesondere auf die positive Preisentwicklung zurückzuführen ist. Heuer wird die europäische Apfelproduktion dank der klimatischen Bedingungen in den Spätsommermonaten, die ein gutes Wachstum der Früchte begünstigt haben, bei etwa elf Millionen Tonnen liegen. In Südtirol wird die Erntemenge voraussichtlich mit nahezu einer Million Tonnen auf dem Niveau des Vorjahres bleiben. Die Vermarktungskonsortien betonen, dass die sehr gute Qualität der Früchte optimale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in die Vermarktungssaison 2025/26 schafft. Für die kommenden Monate herrscht moderater Optimismus, insbesondere hinsichtlich der Nachfrage aus außereuropäischen Ländern.

Im Milchsektor profitieren heuer die Ertragslage und die Auszahlungspreise an die Landwirte von außergewöhnlich hohen Marktpreisen und einer positiven Umsatzentwicklung, insbesondere auf dem italienischen und dem Südtiroler Markt. Fast alle Sennereien melden steigende Verkaufspreise für Ihre Produkte und es wird auch ein Wachstum der Investitionen erwartet. Die Prognosen für 2026 sind hingegen eher ungewiss: Die Milchgenossenschaften schließen einen erneuten Umsatzanstieg aus, auch aufgrund eines möglichen Rückgangs der Verkaufspreise in den kommenden Monaten. Die Kostenentwicklung dürfte sich jedoch stabilisieren, sodass zufriedenstellende Rentabilitätsmargen aufrechterhalten werden können.

Im Weinsektor ist das Geschäftsklima verhaltener. Aufgrund der geringeren Erntemenge im vergangenen Jahr melden die Kellereien heuer einen Umsatzrückgang, insbesondere auf dem Südtiroler und dem italienischen Markt. Darüber hinaus beklagt ein Viertel der Kellereien eine schlechte Ertragslage. Die Erwartungen für die kommenden Monate werden durch die schwierigen Rahmenbedingungen beeinträchtigt: Das Umsatzwachstum wird voraussichtlich schwach bleiben und auch die Investitionen werden zurückgehen. Dennoch sind fast alle Weinkellereien zuversichtlich, dass sie im kommenden Jahr den Winzern befriedigende Auszahlungspreise gewähren können, da die Weinlese 2025 durch eine gute Qualität und leicht höhere Erntemengen als im Vorjahr gekennzeichnet war.

Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, freut sich besonders über das gute Geschäftsklima unter den Sennereien: „Der Milchsektor hat schwierige Jahre hinter sich, die durch stark steigende Betriebskosten und eher schwache Marktpreise gekennzeichnet waren. Die derzeitige günstige Marktlage ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit unserer Milchbäuerinnen und -bauern, die entscheidend zur Erhaltung der Berglandwirtschaft beitragen.“