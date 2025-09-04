ÖAMTC: Spritpreise im August gesunken

Von: apa

Der ÖAMTC hat zum Schulbeginn den Spritpreis-Rechner ausgepackt – und kommt für die Autofahrer zu einem erfreulichen Ergebnis: Die Preise für Diesel und Benzin gingen im August zurück: Superbenzin kostete im Schnitt um 2,7 Cent weniger, Diesel um 3,6 Cent weniger als noch im Juli. Und auch im Vergleich zum August 2024 war das Tanken heuer mit durchschnittlichen Literpreisen von 1,496 Euro (Super) bzw. 1,512 Euro (Diesel) günstiger.

Der Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring-Club gibt am Donnerstag in einer Aussendung aber auch zu bedenken, “dass die Ölpreise im Augst 2025 um rund zehn Euro je Barrel niedriger lagen, was aus Sicht des ÖAMTC zu noch deutlicheren Preissenkungen hätte führen müssen”.

ÖAMTC kritisiert Ölkonzerne

Am günstigsten war Tanken im Schnitt in der Steiermark und in Kärnten, gefolgt von Oberösterreich, Niederösterreich, dem Burgenland und Wien. Teurer war es hingegen im Westen. “Mittlerweile ein gewohntes Bild, wobei Tirol nochmals deutlich teurer war als Salzburg und Vorarlberg”, so der ÖAMTC. “Wenig bis gar nichts” habe sich an bei den Preisen an Autobahntankstellen getan. “Hier lagen die Höchstpreise den Sommer über durchgehend bei etwa zwei Euro und damit fast 60 Cent über dem Tiefstpreis”, kritisiert der Klub.