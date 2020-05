Öffentlicher Nahverkehr in Corona-Zeiten: Eine Herausforderung

Bozen – Seit dem 4. Mai gelten im öffentlichen Personennahverkehr neue Regeln. Die ersten Erfahrungen damit waren eines der Themen in der heutigen virtuellen Landesmedienkonferenz. Den Bericht dazu gaben die Direktoren Petra Piffer und Joachim Dejaco von den beiden öffentlichen Inhouse-Gesellschaften SASA – Städtischer Autobus Service AG und STA – Südtiroler Transportstrukturen AG.

Einen dringenden Appell richtete Landeshauptmannstellvertreter und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider an die Bevölkerung: “Es gilt jetzt, auf keinen Fall leichtsinnig zu werden, sondern die Vorsichtsmaßnahmen weiter einzuhalten.” Die öffentlichen Verkehrsmittel seien gerüstet: “Wir beobachten die Zahlen der Verkehrsteilnehmer und haben die Kapazitäten, in Sicherheit neu in die Phase 2 zu starten.”

Gleichzeitig rief Alfreider zur Teilnahme an der Umfrage zum Mobilitätsverhalten in Südtirol (www.greenmobility.bz.it/zukunft) auf und stellte den heute von der Landesregierung beschlossenen Auftrag für ein Konzept zur Radmobiltät in Südtirol vor.