Öffis kostenlos: HTI startet umweltfreundliches Benefit-Programm für Mitarbeiter

Sterzing – Ab 2025 können die Mitarbeitenden der Unternehmensgruppe HTI, die an den Südtiroler Standorten beschäftigt sind, den Südtirol Pass kostenlos in der gesamten Provinz nutzen – und das nicht nur für den Arbeitsweg. „Mit diesem Pilotprojekt möchten wir einen attraktiven und nachhaltigen Benefit anbieten, der nicht nur die Mobilität unserer Mitarbeitenden erleichtert, sondern auch zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens und der Umweltbelastung beiträgt”, so Anton Seeber, Präsident der HTI-Gruppe.

Die kostenlose Nutzung von Zügen, Bussen sowie von Seilbahnen, die in das öffentliche Verkehrssystem integriert sind, im gesamten Gebiet Südtirols – das ist der neue Benefit, den die HTI-Gruppe ab Januar 2025 ihren 1.250 Mitarbeitenden an den verschiedenen Standorten in der Provinz Bozen zwei Jahre lang anbietet. Dieses Pilotprojekt fügt sich nahtlos in die nachhaltige Ausrichtung ein, die bereits seit Jahren einen der grundlegenden Werte der Unternehmen der Sterzinger Gruppe darstellt. Die Initiative deckt nicht nur die Kosten für den Arbeitsweg ab, sondern gilt auch für jede private Fahrt innerhalb des Gebiets.

„Wir hoffen, dass dieses Angebot den Alltag unserer Mitarbeitenden bereichert“, erklärt Anton Seeber, Präsident der Unternehmensgruppe, „und uns hilft, einen wichtigen Schritt in Richtung eines nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Transportsystems zu gehen.“

Wie funktioniert es?

Das neue Benefit-Programm, das HTI für die Mitarbeitenden seiner Unternehmensgruppe gestartet hat, wird über den Südtirol Pass umgesetzt – das persönliche elektronische Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr, das seit Jahren von den Bewohnern der Provinz genutzt wird. Das Prinzip des Passes – je mehr Kilometer zurückgelegt werden, desto geringer ist der Kilometerpreis – wird für die HTI-Mitarbeitenden jedoch vollständig außer Kraft gesetzt. Die Mitarbeitenden erhalten eine komplette Rückerstattung der im Jahr anfallenden Kosten, sowohl für berufliche als auch für private Fahrten. Die deutliche finanzielle Ersparnis und der Wunsch, einen konkreten Beitrag zur weiteren ökologischen Verbesserung Südtirols zu leisten, haben bereits in den ersten Stunden nach Bekanntgabe der Initiative großes Interesse geweckt – in Form zahlreicher Anmeldungen und Anfragen nach weiteren Informationen.

Die High Technology Industries (HTI) Gruppe ist ein globaler Akteur in den Bereichen Seilbahnen (Leitner, Poma, Bartholet und Agudio), Pistenfahrzeuge, Raupenfahrzeuge und Vegetationsmanagement (Prinoth und Jarraff), Beschneiungsanlagen und Staubbindesysteme (Demaclenko und WLP), Windenergie (Leitwind), Wasserkraft (Troyer) und digitalisierte Skigebietsverwaltung (Skadii). Mit Produkten in 89 Ländern weltweit verfügt die HTI-Gruppe über 21 Produktionsstandorte, 108 Niederlassungen, 138 Servicezentren und beschäftigt 4.656 Mitarbeitende.