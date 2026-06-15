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Ölpreis sinkt nach Abkommen in Nahost

Ölpreis fällt um fünf Prozent nach Ankündigung von Iran-Deal

Montag, 15. Juni 2026 | 08:24 Uhr
Ölpreis sinkt nach Abkommen in Nahost
APA/APA/AFP/ALAIN JOCARD
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Von: APA/dpa-AFX

Die Ölpreise sind infolge der Einigung zwischen den USA und dem Iran deutlich gefallen. Der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent mit Lieferung im August gab um knapp fünf Prozent auf 83 US-Dollar (71,76 Euro) je Barrel (159 Liter) nach – das ist der tiefste Stand seit dem 10. März. Der Preis für die US-Sorte WTI mit Lieferung Ende Juli sackte um fast sechs Prozent auf gut 80 Dollar pro Fass ab.

Nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hatte Teheran die Schifffahrt in der Straße von Hormuz mit Drohungen und Angriffen weitestgehend zum Erliegen gebracht, weshalb die Energiepreise weltweit anstiegen. Ein Fass Öl der Sorte Brent hatte zwischenzeitlich mehr als 120 Dollar gekostet.

Die Meerenge ist von entscheidender Bedeutung für den Export von Öl und Flüssiggas aus den rohstoffreichen Staaten am Persischen Golf.

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