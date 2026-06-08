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Krieg im Nahen Osten setzt Ölmärkte weiter unter Druck

Ölpreise wieder deutlich gestiegen

Montag, 08. Juni 2026 | 11:32 Uhr
Krieg im Nahen Osten setzt Ölmärkte weiter unter Druck
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
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Von: APA/dpa

Die Ölpreise sind nach der jüngsten Eskalation in Nahost wieder deutlich gestiegen. So kostete ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August am frühen Montagmorgen rund 97 US-Dollar (83,33 Euro). Das sind vier Prozent mehr als noch Ende vergangener Woche.

Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Die jüngste Eskalation weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ebenfalls droht damit auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern.

Zu Beginn des Jahres hatte die Eskalation im Nahen Osten den globalen Ölmarkt regelrecht erschüttert. Zwischenzeitlich ist der Ölpreis der Sorte Brent auf über 120 Dollar pro Barrel gestiegen. Die weitgehende Blockade des Seewegs in der Straße von Hormuz durch Iran gilt als größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarkts.

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