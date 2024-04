Österreich-Inflation fast doppelt so hoch wie im Euroraum

Die Preise sind in Österreich im März mit 4,2 Prozent fast doppelt so stark gestiegen wie im Euroraum, wo sie durchschnittlich um 2,4 Prozent zulegten. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria entspricht die Teuerung hierzulande nahezu dem Wert vom Vormonat Februar von plus 4,3 Prozent, liegt aber deutlich unter der Teuerungsrate vom März 2023 von 9,2 Prozent. In Deutschland beträgt der Preisanstieg für März 2,2 Prozent, in Frankreich 2,4 Prozent.

Nicht mehr so stark gestiegen sind hierzulande die Preise in Gastronomie und Hotellerie, dafür wirkten die Strom- und Treibstoffpreise nicht mehr preisdämpfend. Der harmonisierter Verbraucherpreisindex für einen Vergleich im Euroraum lag in Österreich auf Höhe des nationalen Wertes von 4,2 Prozent.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) meinte heute zu den Zahlen: “Damit bestätigt sich, was Expertinnen und Experten prognostizieren: Die Jahresinflation 2024 wird sich im Vorjahresvergleich halbieren. Damit sinkt die Inflation kontinuierlich.”

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) betonte, dass die Inflation in Österreich rückläufig sei und verwies auf Spanien, wo die Teuerung gestiegen sei. Allerdings lag sie mit 3,2 Prozent noch deutlich unter jener von Österreich. “Die Kaufkraftstärkung durch die realen Lohnzuwächse 2024 wird auch den Konsum wieder ankurbeln, der nach einem starken Jahr 2022 mit einem realen Zuwachs von 5,7 Prozent schließlich im Jahr 2023 geringfügig zurückgegangen ist”, so Kocher.

Heftige Kritik kam jedenfalls von der FPÖ. “Die Zerstörung des über Jahrzehnte hinweg hart erarbeiteten Wohlstands unserer Bevölkerung, die regelrechte Massenverarmung bis tief in den Mittelstand und der Verlust der sozialen Sicherheit sind die katastrophalen Ergebnisse einer völlig fehlgeleiteten Politik, die Schwarz-Grün in politischer Tateinheit mit der rot-pinken Scheinopposition den Österreichern angetan haben”, erklärte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

Nicht mit Kritik sparte auch die SPÖ. “Österreich unter Türkis-Grün hat steigende Arbeitslosigkeit, sinkende Wettbewerbsfähigkeit und gleichzeitig – als Ursache des ganzen Desasters – weiterhin Rekordteuerung in Westeuropa. Die Inflation ist bei uns sogar doppelt so hoch wie in Deutschland”, sagt SPÖ-Klubobmann Philip Kucher.

Keinen Grund zum Jubeln sehen auch die NEOS. Die Zahlen würden einmal mehr zeigen, dass “ÖVP und Grüne unserem Land eine der höchsten Inflationsraten der Eurozone verschafft haben”, meinte NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker und ergänzte: “Wir zahlen heuer noch mehr Steuern als bei Regierungsantritt.” ÖGB-Chefökonomin Helene Schuberth wiederum betonte: “Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria sind einmal mehr ein Armutszeugnis für die österreichische Politik und ein teurer Beweis für die Untätigkeit der Bundesregierung.”

Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut verwies heute auf einen Ländervergleich bei den Mietkosten, wonach diese in Österreich “drastisch” gestiegen seien. “Andere Länder halten die Mieten dank der Mietpreisbremsen leistbar. So sind in Portugal die Mieten seit 2021 lediglich um 9,5 Prozent erhöht worden, mehr als 5 Prozentpunkte weniger als bei uns im am wenigsten erhöhten Mietsegment und das, obwohl 2024 keine Preisbremse in Portugal mehr gilt. In Spanien sind sie nur um 7,2 Prozent gestiegen, in Frankreich um 9,8 Prozent”, rechnet das Institut vor.

Mit einer Inflationsrate von 4,2 Prozent ist Österreich vom Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) einer Inflationsrate von 2,0 Prozent noch einigermaßen entfernt, während der Euroraum auf der Zielgerade ist. Zuletzt hatten die Stimmen unter den Währungshütern zugenommen, die von einer ersten Zinssenkung im Juni ausgehen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte im März auf einer Veranstaltung in Frankfurt gesagt, die EZB werde voraussichtlich auf ihrer Sitzung am 6. Juni basierend auf den Wirtschaftsdaten wohl ausreichend Sicherheit haben, um über eine erste Zinssenkung zu entscheiden.