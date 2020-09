Österreicher und Deutsche zieht es in Coronazeiten nach Südtirol

Bozen – Gute Nachrichten für den Südtiroler Tourismus: Trotz der Corona-Krise wollen neun von zehn reiseaffinen Österreicher und Deutsche noch in diesem Jahr einen weiteren Urlaub machen. Wie eine Online-Umfrage des kritischen Wellnesshotelführers “RELAX Guide” zeigte, zieht es die 2.458 Befragten neben Destinationen in der Heimat dabei vor allem nach Südtirol. “Besonders Stammgäste haben großes Vertrauen in die Hotellerie”, so Herausgeber Christian Werner.

Hauptgrund für die positive Stimmung sind die guten Erfahrungen, die viele Hotel-Besucher in ihrem Sommerurlaub – auch in Südtirol – gemacht haben. “Auf der 100-teiligen Glücksskala zeigten sich die Befragten mit einem Durchschnittswert von 86 als sehr glücklich über ihren vergangenen Aufenthalt”, erklärte Werner.

Im Urlaub keine Angst über eine mögliche Ansteckung

Auch die Angst vor Corona rückte in den Hintergrund: Erstaunliche 76 Prozent machten sich während des Urlaubs über eine mögliche Ansteckung keine Sorgen. “Das hatte auch mit dem großen Vertrauen in die Hotels zu tun”, erklärte Werner. 88 Prozent gaben bei der Befragung an, dass ihr Urlaubshotel die schwierige Situation ernst genommen hat. Nur zwölf Prozent beklagten ein mangelndes Gespür. 79 Prozent waren mit den getätigten Vorkehrungs-Maßnahmen ihres Hotels “sehr zufrieden” bzw. “zufrieden”. Nur sieben Prozent waren “nicht zufrieden”.

Ausgebucht oder teuer

Die größte Herausforderung war, während der Pandemie ein geeignetes Hotel zu finden. “Die Häuser in guten Lagen waren schnell ausgebucht. Die große Nachfrage trieb teilweise auch die Preise der Zimmer extrem in die Höhe“, erklärte Werner. Obwohl nur zwölf Prozent der Befragten ein kleineres Urlaubsbudget hatten, waren diese dann nicht mehr leistbar.

Südtirol hoch im Kurs

Südtirol ist auch bei den geplanten Urlauben hoch im Kurs. 65 Prozent der Befragten wollen in den kommenden sechs bis zwölf Monaten entweder ihrer Heimat oder Südtirol die Treue halten. Nur sieben Prozent planen, “sicher” weiter weg zu fahren. “Für Südtirol spricht auch das große Vertrauen, dass besonders Stammgäste in die Hotellerie dort haben“, so Werner.

In einer großen Marktforschungsstudie vom kritischen RELAX Guide www.relax-guide.com wurden im Zeitraum von 4. bis 23. August 2.458 Personen zu ihrem Reiseverhalten befragt, wobei die Coronavirus-Pandemie im Fokus stand.