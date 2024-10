Optiker-Optometristen im hds: „Aktion für mehr Wohlergehen und Sensibilität“

Von: mk

Bozen – Die Optiker und Optometristen im Wirtschaftsverband hds sensibilisieren in Südtirol seit über 50 Jahren im Monat Oktober die Öffentlichkeit über die verschiedenen Aspekte des Sehens.

„In diesem Jahr möchten wir neben der Förderung des guten Sehens auch die Bedeutung der Solidarität hervorheben und eine besondere Aktion zum weltweiten ‚Tag des Sehens‘ am 10. Oktober 2024 organisieren“, erklären der Präsident der Optiker-Optometristen im hds, Luca Guerra, und Vizepräsidentin Elke Dollinger.

Der Welttag des Sehens findet immer am zweiten Donnerstag im Oktober statt (heuer am 10. Oktober). Diese weltweit bedeutende Veranstaltung zielt darauf ab, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Bedeutung eines guten Sehens zu schärfen. „Der Tag bietet uns Optikern eine wichtige Gelegenheit, eine aktive Rolle beim Erkennen von Sehproblemen zu übernehmen und so zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen beizutragen“, so Guerra und Dollinger weiter.

Die diesjährige Initiative, an der sich landesweit 28 Optiker-Optometristen beteiligen, spielt mit der Zahl 10: Am 10.10. gewähren die teilnehmenden Optiker und Optometristen in Südtirol ihren Kunden 10 % Rabatt auf alle getätigten Einkäufe von Brillen und Kontaktlinsen. Außerdem spenden die Optiker zehn Prozent des an diesem Tag erzielten Umsatzes an bedürftige Familien über die Wohltätigkeitsorganisation „Südtirol hilft“. Die Kunden werden beim Kauf informiert, dass sie ihren zehnprozentigen Rabatt ebenfalls spenden können, wodurch die Gesamtspende auf 20% erhöht wird.

„Wir sind erfreut, dass dieser Welttag auch mit Solidarität und Unterstützung für bedürftige Menschen und Notfälle in unserem Land verbunden wird. Somit gilt unser Dank den Kunden und den teilnehmenden Geschäften“, betont Martin Pfeifhofer, Vorstandsmitglied von „Südtirol hilft“.