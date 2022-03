Ortsversammlung am Ritten stattgefunden

Bozen – Unter dem Jahresmotto des lvh fand kürzlich die Ortsversammlung der Handwerker am Ritten statt. Nachhaltiges Arbeiten und Wirtschaften wird in den kommenden Jahren eine noch größere Rolle spielen. Ein ebenso wichtiges Thema, wo das Rittner Handwerk bereits aktiv wird, ist die Nachwuchsgewinnung.

Es war die erste Sitzung in Präsenz. Sämtliche Versammlungen mussten in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona auf digitalem Wege stattfinden. Umso mehr freute sich lvh-Ortsobmann Matthias Prast, vor Kurzem zahlreiche Handwerkerinnen und Handwerker wieder persönlich begrüßen zu dürfen. „Corona hat uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Nicht verändert hat sich unser Ziel, junge Mädchen und Burschen für viele verschiedene Handwerksberufe zu begeistern“, erklärte Matthias Prast im Rahmen der Ortsversammlung. Konkret geplant sei, interessierten Schülern ein Sommer Praktika in verschiedenen Betrieben anzubieten. Rund 30 Handwerksbetriebe wollen sich an der Sommerinitiative beteiligen, welche gemeinsam mit dem HGV, HDS und dem Südtiroler Bauernbund realisiert wird.

„Gerade die Ausbildung von jungen Menschen zählt zu den beständigsten Nachhaltigkeitseigenschaften des Handwerks“, betonte lvh-Vizepräsident Hannes Mussak. Nachhaltigkeit dürfe nicht allein aus einem ökologischen Blickwinkel betrachtet werden, sondern müsse auch die ökonomischen und sozialen Aspekte berücksichtigen. Der lvh hat für das Jahr 2022 das Motto #nachhaltig aus Verantwortung gewählt mit dem Ziel, die vielen nachhaltigen Beiträge der Südtiroler Handwerksbetriebe aufzuzeigen, aber auch die Betriebe auf neuen Nachhaltigkeitswegen zu begleiten.

Als nachhaltig bezeichnet werden dürfen auch Kooperationen. „Es gibt im Handwerk bereits einige Erfolgsmodelle, die zeigen, wie die Zusammenarbeit verschiedener Gewerke funktionieren kann und wie Synergien aus dem Zusammenschluss genutzt werden können“, erläuterte lvh-Verbandschef Martin Haller.

Nach einem Kurzreferat über die steuerrechtlichen Neuheiten von lvh-Bezirksbüroleiter Karl Forer, folgten die Wortmeldungen der Ehrengäste. Der Bürgermeister von Ritten Paul Lintner berichtete im Detail über den aktuellen Stand des neuen Landesgesetzes für Raum und Landschaft. Grußworte an die anwesenden Handwerker richteten auch der Referent für Wirtschaft Kurt Prast, der Vertreter des Rittner Tourismusverein Peter Righi und der Obmann der Raiffeisenkasse Peter Göller. lvh-Ortsobmann Matthias Prast bedankte sich bei der Raiffeisenkasse Ritten für die großzügige finanzielle Unterstützung zum anschließenden gemeinsamen Abendessens.