Ostern in Südtirol: Lebensmittelhandwerk überzeugt

Von: luk

Bozen – Wenn die Feiertage näher rücken, zeigt sich, wie vielfältig und leistungsstark das Südtiroler Lebensmittelhandwerk ist – mit Produkten, die Tradition, Kreativität und lokale Identität auf besondere Weise verbinden.

“Zu Ostern zeigt sich die Stärke des Südtiroler Lebensmittelhandwerks in seiner ganzen Vielfalt: Konditor/innen, Bäcker/innen, Metzger/innen und Speiseeishersteller/innen stehen für hochwertige Produkte, regionale Zutaten und gelebte Tradition. Mit handwerklichem Können und Innovationskraft schaffen sie Genussmomente, die weit über das Fest hinausreichen”, so der Handwerkerverband lvh.

Die Bedeutung des Sektors sei auch im internationalen Vergleich beachtlich: “In Italien prägen rund 53.000 Betriebe das Lebensmittelhandwerk im Bereich Süßwaren, Backwaren, Speiseeis sowie Fleischverarbeitung. Über 37.000 davon sind handwerklich organisiert und stehen für rund 70 Prozent der Unternehmen. In Südtirol gibt es rund 600 Unternehmen in diesem Bereich. Diese starke handwerkliche Prägung garantiert Qualität, Flexibilität und eine enge Verbindung zur lokalen Identität”, bringt es Klaus Kofler, Obmann der Berufsgruppe Nahrungsmittel im lvh auf den Punkt.

Gerade zu Ostern werde diese Vielfalt sichtbar: “Während Konditoren mit traditionellen Süßspeisen und kreativen Interpretationen überzeugen, sorgen Bäcker mit klassischen Festtagsgebäcken für authentischen Geschmack. Metzgereien tragen mit hochwertigen Fleisch- und Wurstspezialitäten zur Osterküche bei, während Speiseeishersteller mit frischen, oft saisonal inspirierten Kreationen zusätzliche Genussakzente setzen.”

Ein Blick auf die traditionellen Lebensmittel zeigt die große kulturelle Tiefe: Italienweit existieren 1.699 typische Produkte aus den Bereichen Konditorei, Bäckerei, Confiserie und Teigwaren. Diese Vielfalt stehe sinnbildlich für die enge Verzahnung von Handwerk, Regionalität und kulinarischem Erbe – auch in Südtirol, so der lvh.

“Gleichzeitig steht das Lebensmittelhandwerk unter wirtschaftlichem Druck. Der Fachkräftemangel bleibt eine zentrale Herausforderung: Mehr als die Hälfte der offenen Stellen für qualifizierte Arbeitskräfte ist schwer zu besetzen. Hinzu kommen steigende Kosten bei wichtigen Rohstoffen wie Kakao, Schokolade oder Kaffee sowie Unsicherheiten bei den Energiepreisen, die sich direkt auf die Produktionskosten auswirken”, gibt der Handwerkerverband zu bedenken.

„Das Südtiroler Lebensmittelhandwerk lebt vom Zusammenspiel unterschiedlicher Gewerke – vom Konditor über den Metzger bis hin zum Speiseeishersteller. Diese Vielfalt ist unsere Stärke. Unsere Betriebe verbinden Tradition mit Innovation und sichern damit nicht nur Qualität, sondern auch regionale Wertschöpfung. Um diese Position zu halten, braucht es jedoch verlässliche Rahmenbedingungen und gezielte Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel“, betont Kofler.

Trotz der aktuellen Herausforderungen blickt die Branche verhalten optimistisch auf die Osterzeit. Die Nachfrage nach hochwertigen, lokal produzierten Lebensmitteln bleibt stabil – ein klares Signal für die anhaltende Bedeutung des heimischen Handwerks für Wirtschaft und Gesellschaft in Südtirol.