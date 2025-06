Personalentwicklung: Internationales Seminar in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Vor Kurzem haben sich Mitarbeiter von Verwaltungsschulen aus dem deutschen Sprachraum in Bozen zum 34. Internationalen Gemeinschafsseminar, dem so genannten DACH-Seminar, getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen dabei Themen wie Personalmanagement, KI in der Personalentwicklung oder neue Konzepte in der Aus- und Weiterbildung. Das Amt für Personalentwicklung koordinierte das Seminar, das nach 2013 zum zweiten Mal in Bozen stattgefunden hat. Personallandesrätin Magdalena Amhof und Generaldirektor Alexander Steiner begrüßten die Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Landesrätin Amhof führte die Teilnehmenden durch den Südtiroler Landtag und erörterte mit ihnen innovative Ansätze für eine zeitgemäße Personalpolitik sowie Maßnahmen zur Förderung einer attraktiven und leistungsfähigen öffentlichen Verwaltung: “Durch ein systematisches Onboarding, eine fundierte Grundausbildung und eine kontinuierliche berufliche Weiterbildung und Entwicklung unseres Personals streben wir an, die Qualität und Effizienz unserer Verwaltung nachhaltig zu verbessern. Gleichzeitig möchten wir die Motivation und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter steigern”, hielt die Landesrätin fest.

Generaldirektor Steiner hob die immense Bedeutung des Netzwerkens und des gemeinsamen Austausches hervor: “Obwohl die Dimensionen oft unterschiedlich sind, stehen viele Verwaltungen vor ähnlichen Herausforderungen im Personalmanagement und in der Personalentwicklung. Durch den fachlichen Austausch können wir voneinander lernen und innovative Lösungen entwickeln, um unsere Ziele effizienter zu erreichen.”

Auch der Direktor des Amtes für Personalentwicklung, Günter Sölva, ist überzeugt: “Anhand der Impulsvorträge fand ein reger Austausch von Ideen und Modellen, von Konzepten und Maßnahmen statt, bei dem alle Teilnehmenden wichtige Inputs für die tägliche Arbeit mitnehmen konnten.”