Bozen – Die Fachgewerkschaft Öffentlicher Dienst im SGBCISL fordert von der Landesregierung einen permanenten runden Tisch, der sich mit dem Pflege- und Betreuungsnotstand befasst

Der Pflegenotstand in Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen, Tagesstätten und Sprengel sei allgegenwärtig. Die Covid19 – Krise und der demografische Wandel hätten diese Situation verschlimmert, so die Gewerkschaft. “Um der kontinuierlichen Belastung der MitarbeiterInnen in der Pflege und in der Betreuung entgegenzuwirken, muss der Personalmangel in diesen Bereichen behoben werden.”

Die Fachgewerkschaft ÖDV im SGBCISL hat sich mit dem Berufsverband der Pfleger FNOPI, dem Landesverband der Sozialberufe, der Pflegedirektion SABES, dem Verband der Seniorenheime und der Vereinigung der Privatkliniken SAPS getroffen mit dem Ziel, einen Vorschlag auszuarbeiten.

Wichtigste Forderung ist die Einrichtung eines permanenten runden Tisches auf Landesebene, “damit die notwendigen Ressourcen ausfindig gemacht und Lösungen umgesetzt werden um diesen Notstand zu beheben, wie etwa die Steigerung der Attraktivität dieser Berufe.”