Praktikumserfahrungen kreativ festgehalten

Von: luk

Bozen – Der Wettbewerb „Dein Praktikum und Co. im Videoclip“ wurde von der Handelskammer Bozen ausgeschrieben und richtete sich an Schülerinnen und Schüler, die ihre Erfahrungen aus den verpflichtenden Schulpraktika in einem selbst gestalteten Video präsentieren. Den ersten Platz belegten die Videos der Technischen Fachoberschule „Max Valier“ in Bozen und des Realgymnasiums „Peter Anich“ in Bozen.

In der Kategorie Fachoberschulen, Berufsfachschulen und Berufsschulen zeichnete die Jury das Projekt „Zwischen Keksen und Straßen: Eine Reise des Lernens“ der Technischen Fachoberschule „Max Valier“ in Bozen mit dem ersten Platz aus. Das Video handelt von den Praktikumserfahrungen zweier Schülerinnen in einem Logistikunternehmen und eines Schülers bei einem Lebensmittelhersteller. Die Jugendlichen konnten Verbindungen zwischen den beiden Unternehmen herstellen und anschaulich erklären, welche Fähigkeiten und Kenntnisse sie im Bereich Logistik und Lagerhaltung erworben haben. Auch der zweite und dritte Platz ging an Schülerinnen und Schüler derselben Schule.

In der Kategorie Gymnasien konnte das Video „Praktikum bei Technoalpin“ des Realgymnasiums „Peter Anich“ in Bozen die Jury am meisten überzeugen. Das Video zeigt Ausschnitte aus dem Praktikumsalltag einer Schülerin in der Marketingabteilung des Unternehmens und bei einem Rundgang durch die Produktionsstätten. Außerdem beschreibt sie die während des Praktikums erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. Das Gymnasium „G. Carducci“ Bozen wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Die durchgeführten Projekte zielen darauf ab, die Qualität und die Wirksamkeit des Bereichs „Übergreifende Kompetenzen und Orientierung“ (BÜKO) zu verbessern. „Der Wettbewerb ist eine wichtige Initiative, um den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung praktischer Erfahrungen in der Arbeitswelt näher zu bringen. Mit kreativen Projekten wie diesem fördern wir nicht nur die Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen, sondern stärken auch die Verbindung zwischen Schule und Wirtschaft“, betont Georg Lun, Direktor des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen.

Der Wettbewerb „Dein Praktikum und Co. im Videoclip“ wurde von der Handelskammer Bozen organisiert, die ein Preisgeld von insgesamt 6.000 Euro zur Verfügung stellte. Die Gewinnervideos werden auch zum Wettbewerb auf nationaler Ebene zugelassen.