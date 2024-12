Praxisnahe Lösungen für das Elektronische Fahrtenblatt gefordert

Von: mk

Bozen – Gemeinsam mit dem Gemeindenverband sowie der Landesregierung möchte der lvh eine praxisnahe und unbürokratische Lösung entwickeln, die den Bedürfnissen der Südtiroler Mietwagenunternehmer gerecht wird.

Kürzlich trafen sich die Vertreter der Mietwagenunternehmer im lvh mit Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, dessen Direktor Benedikt Galler und dem internen Berater Klaus Fichter. Im Zentrum der Gespräche stand das „Foglio di Servizio elettronico“ (FDSE), auf Deutsch das „Elektronische Fahrtenblatt“.

Konkrete Ziele und Forderungen

Der lvh schlägt mehrere Maßnahmen vor, um den administrativen Aufwand rund um das „Elektronische Fahrtenblatt“ (FDSE) zu minimieren. Gemeinden ohne Taxilizenzen – konkret Bozen, Brixen und Meran – sollen von der FDSE-Pflicht ausgenommen werden, sofern dort keine Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt werden. Ziel ist es, die FDSE-Pflicht auf gesamtprovinzieller Ebene auszusetzen. Alternativ sollte das System sowohl digital als auch analog verfügbar sein, um insbesondere die ältere Generation, die im Schülerverkehr eine wichtige Rolle spielt, zu entlasten. Generell fordert der lvh, den Schülerdienst komplett von der FDSE-Regelung auszunehmen. Ein zusätzlicher Vorschlag sieht vor, Mietwagenunternehmen (NCC) eine Bestätigung auszustellen, die klarstellt, dass Fahrten innerhalb Südtirols kein FDSE erfordern. Dies soll Transparenz schaffen und Missverständnisse bei Fahrten außerhalb der Provinz vermeiden. „Wir sind zuversichtlich, dass uns mit der Autonomie in Südtirol zum Thema Mobilität und Transport einiges in Hinblick auf das Elektronische Fahrtenblatt gelingen wird. Der Weg hin zur praktikablen Lösung für Südtiroler Mietwagenunternehmen ist gelegt, nun warten wir auf den erhofften Erfolg“, erklärt Hansjörg Thaler, Obmann der Mietwagenunternehmer im lvh.

Ermächtigungsausgabesperre und deren Folgen

Ein weiteres zentrales Thema ist die Situation rund um die Ermächtigungsausgabesperre von 2019 bis Mitte 2024. Diese führte dazu, dass Ermächtigungen in vielen Fällen quer durch Südtirol verteilt wurden. Ein konkretes Beispiel ist die Ermächtigung vom Ritten, die an ein Unternehmen in Vahrn vergeben wurde. Obwohl das Unternehmen eine Remise auf den Ritten besitzt, liegt der Haupttätigkeitsschwerpunkt in Vahrn. Diese Situation sorgt für Unzufriedenheit und organisatorische Herausforderungen. Der lvh schlägt daher eine klare Lösung vor: Vahrn sollte eine eigene Ermächtigung für das betroffene Unternehmen ausstellen, um die lokale Nachfrage abzudecken. Gleichzeitig sollte die ursprüngliche Ermächtigung für den Ritten neu ausgeschrieben werden, damit sie einem ortsansässigen Unternehmen zugutekommt.

Einsatz und Ausblick

In zahlreichen Sitzungen mit dem Ausschuss des Confartigianato Rom der NCC, Arbeitsgruppen und politischen Gesprächen, hat sich Hansjörg Thaler in den vergangenen Monaten intensiv für die Anliegen der Mietwagenunternehmen in Südtirol eingesetzt. Der Austausch mit dem Gemeindenverband markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer praktikablen Lösung für das Elektronische Fahrtenblatt. Damit setzt der lvh ein klares Zeichen für mehr Effizienz und Autonomie im Südtiroler Mobilitätssektor.