Projekt zur Verbesserung des Zugangs zu Finanzprodukten

Von: luk

Bozen – Das Landesamt für Freiwilligenwesen und Solidarität hat eine Informationsveranstaltung im Rahmen des Projektes IBTKAR for Social Change in den Palästinensischen Gebieten organisiert, finanziert durch die Italienische Agentur für Entwicklungszusammenarbeit (Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo AICS) und das Land Südtirol. Dabei hat eine Delegation der Partner aus Palästina und von Oxfam über die nachhaltige Entwicklung von Kleinst- und Kleinunternehmen und die Auswirkungen der aktuellen Situation auf ihre Arbeit informiert.

Der Schwerpunkt dieses innovativen Projektes liegt auf der Verbesserung des Zugangs von Genossenschaften und Frauen zu Finanzprodukten wie etwa Mikrokrediten. Zudem werden Kleinstkreditinstitute durch die Einrichtung eines Garantiefonds unterstützt. Das Land Südtirol setzt sich besonders für Weiterbildung im Hinblick auf den fairen Handel ein. Es handelt sich dabei um ein Leuchtturmprojekt, das auch auf europäischer Ebene mit großem Interesse verfolgt wird.

Das Landesamt für Freiwilligenwesen und Solidarität arbeitet mit Oxfam zusammen, einem internationalen Verbund verschiedener Hilfsorganisationen. Weitere Partner sind Reef Finance, Acad Finance, Acad NGO, Banca Etica, Cospe.