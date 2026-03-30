Prominente als Kellner

Von: luk

Bozen – Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Samstag in Messe Bozen: Insgesamt 13 amtierende und ehemalige Landesrätinnen und Landesräte tauschten ihre politischen Rollen gegen Serviertabletts ein. Anlass war der Benefizabend „Wir für Kinder“, der zahlreiche Gäste anzog und eine hohe Spendenbereitschaft auslöste.

Organisiert wurde die Veranstaltung von den Südtiroler Kiwanis Clubs und der Vereinigung Kinderherz Südtirol, unterstützt von zahlreichen Sponsoren sowie Schülerinnen und Schülern der Landesberufsschulen Savoy und Tschuggmall. Letztere sorgten gemeinsam mit den prominenten „Servicekräften“ für einen reibungslosen Ablauf des Abends.

Neben dem mehrgängigen Menü stand vor allem der karitative Zweck im Mittelpunkt. Durch Spenden und eine Auktion mit besonderen Erlebnissen und Gegenständen – darunter ein signiertes Trikot des Tennisstars Jannik Sinner – konnten zusätzliche Mittel gesammelt werden.

Die Einnahmen kommen verschiedenen Projekten zugute: Ein Teil fließt in Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und Familien in Südtirol, insbesondere für herzkranke Kinder und Jugendprojekte. Ein weiterer Teil ist für ein Krankenhaus im äthiopischen Attat bestimmt, das seit Jahren von Südtiroler Initiativen unterstützt wird – unter anderem durch medizinische Hilfe, Ausbildung vor Ort und Infrastrukturprojekte.

Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf des Abends, der neben Unterhaltung auch ein starkes Zeichen der Solidarität setzte.