Prowinter Digital – eine virtuelle Plattform für den Verleihsektor

Bozen – Prowinter präsentiert sich zur Auflage 2021 in einem digitalen Format, um den Verleihsektor auch in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Die virtuelle Plattform bietet die einmalige Gelegenheit, über Zahlen, Strategien und künftige Herausforderungen zu sprechen. Dazu gehört das Wachstum von Wintersportarten wie Schneeschuhwandern, Skitouring und Skilanglauf, die eine echte Renaissance erleben. Auch der Radsport wird zunehmend zu einer echten Ergänzung im Bergsportgeschäft. Diese und noch weitere Themen stehen im Fokus von Prowinter Digital am Montag, 12. April.

Bozen, 24. März 2021 – In einem Klima allgemeiner Verunsicherung will Prowinter ein Zeichen der Unterstützung für die gesamte Branche setzen mit einem digitalen und kostenlosen B2B-Event in italienischer Sprache am Montag, 12. April: Prowinter Digital 2021 ist ein Tag rund um den Berg- und Wintersport mit den innovativsten Produkten und den wichtigsten Themen der Branche: vom Radfahren über das Skitourengehen bis hin zur Präsentation der neuesten Daten des Verleihsektors in Italien.

„Bis zur letzten Minute haben wir daran gearbeitet, eine Veranstaltung in Anwesenheit zu organisieren, aber die Entwicklungen der letzten Wochen haben dies leider nicht zugelassen“, erklärt Geraldine Coccagna, Exhibition Manager von Prowinter: „Die digitale Version der Messe stellt für uns jedoch eine doppelte Chance dar: Wir bringen die wichtigsten Player zusammen und bieten ihnen die Gelegenheit, sich über beispielhafte und kreative Ideen zur Bewältigung dieser Krisenzeit auszutauschen. Zudem räumen wir einflussreichen Experten der Branche Zeit und Platz ein, um einen kurzen Rückblick und vor allem einen Ausblick auf die kommende Sommer- und Wintersaison zu geben“.

Auf der Agenda von Prowinter Digital stehen am Montag, den 12. April, drei kostenlose virtuelle Veranstaltungen in italienischer Sprache à 90 Minuten: Ski Rental Summit, Probike Summit und Skimo Summit.

Dank der Arbeit des Prowinter Lab-Teams, das wie gewohnt von Alfredo Tradati koordiniert wird, bestätigt sich der Ski Rental Summit als zentrale Veranstaltung zur Analyse von Trends im alpinen Skisport, während Probike Summit und Skimo Summit den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, die Neuheiten und Markttrends im Fahrrad- und Skitouringbereich zu erfahren.

„Die Aussteller sind natürlich die Hauptdarsteller jeder Messeveranstaltung und Prowinter bildet hier keine Ausnahme“, schließt die Exhibition Manager: „Um dies zu unterstreichen, bieten wir allen Unternehmen, die uns im Laufe der Jahre unterstützt haben, die Möglichkeit, sich selbst und ihre Produkte kostenlos in unserem Online-Katalog zu präsentieren“.

Weitere Informationen unter: www.fierabolzano.it/de/prowinter