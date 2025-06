Psychische Krisen bei Mitmenschen erkennen und handeln

Von: Ivd

Neumarkt – Zwei Informationsabende des Forum Prävention in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Suizidprävention und der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland zeigen Möglichkeiten zur Unterstützung auf. Krisen gehören zum Leben dazu – sie können jede und jeden treffen. Doch was tun, wenn Mitmenschen in eine psychische Krise geraten? Ähnlich wie bei körperlichen Notfällen gibt es auch hier Maßnahmen für eine erste Hilfe.

„Mit dem Vortrag „Erste Hilfe für die Psyche“ will das Forum Prävention zusammen mit dem Netzwerk Suizidprävention und der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland für das Thema psychische Gesundheit sensibilisieren und vermitteln, wie Menschen in schwierigen Lebensphasen gut unterstützt werden können“, sagt Hans Zelger, Präsident der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland.

„Ziel des Infoabends ist es, Anzeichen für psychische Krisen frühzeitig zu erkennen, angemessen zu reagieren und Hilfe anbieten zu können. So bleibt man auch als Laie im Umgang mit psychischen Krisen handlungsfähig,“ erklärt Peter Koler, Direktor vom Forum Prävention. Der Vortrag stellt Basiskenntnisse bereit zu mentaler Gesundheit und zu psychischen Krisen und gibt praktische Tipps für erste Hilfestellungen.

„Wir geben Anregungen für eine offene und achtsame Gesprächsführung und wollen Mut zum Handeln machen,“ sagen die Referentinnen des Abends Gudrun Brugger und Melanie Kücking. Die Psychologin und die Sozialarbeiterin wollen den Teilnehmern des Vortragsabends so mehr Sicherheit im Umgang mit Menschen in psychischen Krisen vermitteln.