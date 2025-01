Qualitätsparameter bei Getreide

Von: luk

Meran – Um die Diskussion über den Anbau von einheimischem Getreide in Südtirol zu fördern, fand am Freitag, den 24. Januar bei der Meraner Mühle in Lana die erste Getreidefachtagung statt. Die vom Beratungsring Berglandwirtschaft (BRING) in Zusammenarbeit mit der Meraner Mühle organisierte Tagung übertraf mit ihrer Teilnehmerzahl alle Erwartungen und kann als voller Erfolg bezeichnet werden. Im Mittelpunkt standen die Qualitätsparameter von Getreide, ein Thema, das für die Akteure der Südtiroler Ackerwirtschaft von großer Bedeutung ist.

Rudolf von Berg, Inhaber der Meraner Mühle, Harald Paris, Vorstandsmitglied von BRING und Benjamin Profanter, ein Südtiroler Handwerksbäcker, eröffneten die Tagung mit einigen Grußworten. Sie betonten, wie wertvoll solche Tagungen sind, um das Netzwerk zwischen den Protagonisten der Südtiroler Agrarszene lebendig zu halten und als Resonanzboden für Projekte wie „Regiokorn“ zu dienen, das seit 2011 dem Getreideanbau in Südtirol neue Perspektiven gibt.

Daniel Lehner, Standortleiter des Bio-Versuchsbetriebes Oberösterreich an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, eröffnete als erster Referent die Vortragsreihe. In seinem Vortrag gab er einen umfassenden Überblick über den gesamten Zeitraum der Getreideproduktion. Dabei wurden Themen wie die Saatgutqualität, die Sortenwahl und die Bestimmung der richtigen Saatstärke, über alternative Anbaumethoden und Krankheiten bis hin zu der Durchführung von Düngemaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Qualität des Getreides angesprochen. Die Präsentation bereicherte er durch praktische Versuchsergebnisse und persönliche Erfahrungen.

Lukas Luggin, Mitarbeiter des Südtiroler Bauernbundes, erläuterte anschließend, wie das EU-geförderte Projekt INNOleguminosen die Südtiroler Landwirtschaft unterstützt und welche Angebote und Chancen es speziell für Bauern bietet. Das Projekt wird vom Südtiroler Bauernbund geleitete und in Zusammenarbeit mit dem Versuchszentrum Laimburg, dem Management Center Innsbruck und dem BRING durchgeführt. Ziel ist es, Grundlagen für einen ökologisch und wirtschaftlich nachhaltigen Anbau von Hülsenfrüchten in Südtirol zu erarbeiten und innovative Produkte zu entwickeln, die in Folge erfolgreich vermarktet werden können.

Daniel Ortler und Manuel Pramsohler, beide Mitarbeiter am Versuchszentrum Laimburg, stellten in ihrem Vortrag den Anbau von Winterroggen, der historisch wichtigsten Brotgetreideart im Alpenraum, die im Rahmen des Projektes „Regiokorn“ in Südtirol gefördert wird, vor. Im ersten Teil des Vortrags wurden die agronomischen und qualitativen Eigenschaften dieser Getreidesorte erläutert. Der zweite Teil war dem Einfluss der Saatstärke auf Ertrag und Qualität gewidmet.

Schließlich ergriffen Irene Holzmann (BRING) und Joseph Fink (Meraner Mühle) das Wort und sprachen über die Herausforderungen im Südtiroler Getreideanbau. Dabei kamen Themen wie der Pilzbefall, Ernteverluste durch schlechtes Wetter und der zunehmende Beikrautdruck zur Sprache. Lösungsansätze sind Fruchtfolgen, mechanische Unkrautbekämpfung und standortgerechte Düngung.

Nach der Vortragsreihe stellte David Frank die Marke „Regiokorn“ mit dem Regiolaib-Projekt vor, an dem IDM als Partner beteiligt ist. Abgerundet wurde die Tagung mit einem Buffet zubereitet aus hauseigenen Produkten der Meraner Mühle bei dem die Teilnehmer Gelegenheit zur Stärkung und zum letzten Austausch hatten. Anschließend fand für Interessierte eine Mühlführung mit Herrn von Berg statt.

Der Beratungsring Berglandwirtschaft (BRING) Der Beratungsring Berglandwirtschaft (BRING) ist die Beratungs- und Weiterbildungsorganisation für die Berglandwirtschaft in Südtirol. Der BRING hat als Genossenschaft das Ziel, das Fortbestehen der Südtiroler 2Berglandwirtschaft fachlich zu begleiten und zu unterstützen und damit den Erhalt der landwirtschaftlichen Betriebe nachhaltig zu sichern. Dieses Ziel wird durch eine unabhängige Fachberatung, der Abhaltung zahlreicher Weiterbildungsveranstaltungen, Lehrfahrten sowie Fachtagungen und -publikationen erreicht.