Raiffeisen Landesbank mit starkem Jahr

Bozen – Gute Ergebnisse, eine erfolgreiche Umsetzung des Strategieplans 2025-2027 und konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Raiffeisenkassen und Unternehmen lieferte die Raiffeisen Landesbank Südtirol im Geschäftsjahr 2024.

„Aktuell befinden wir uns in einer Zeit des Umbruchs. Südtirol muss diesem aktiv begegnen. Unser Auftrag ist es, den Raiffeisenkassen und den Südtiroler Unternehmen und Familien gute Finanzlösungen und -dienstleistungen zu bieten. Wir haben im Strategieplan 2025-2027 starke Akzente gesetzt, um diesen Auftrag den aktuellen Entwicklungen entsprechend bestens zu erfüllen. Das Ziel ist es, den Wohlstand im Land zu erhalten und auszubauen, indem wir die Veränderung nutzen. Wenn wir weiterhin gut zusammenarbeiten und Win-Win-Situationen schaffen, erreichen wir das“, sagt Präsident Hanspeter Felder.

Die Zinswende, eine weiterhin hohe Inflation, Rekorde an den Aktienmärkten und politische Umwälzungen: Das Jahr 2024 war ereignisreich und markierte einen Wendepunkt.

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hatte für das Jahr 2024 mit einer konstanten Kreditnachfrage in einem sinkenden Zinsumfeld gerechnet. Am Jahresanfang bremsten die rückläufige, aber weiterhin erhöhte Inflation und die allgemeine Wirtschaftsentwicklung die Kreditnachfrage. Dennoch erwies sich der gesamte Wirtschaftsstandort Südtirol als sehr resilient. Die Südtiroler Wirtschaft hat sich relativ stabil entwickelt und wurde durch die Zinssenkungen seitens der Europäischen Zentralbank unterstützt. Gegen Jahresende stieg die Kreditnachfrage langsam an. Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hat die Raiffeisenkassen und Südtiroler Unternehmen stark unterstützt und die Chancen genutzt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hat die Umsetzung des Strategieplans 2024-2027 voll in Angriff genommen. Dabei wurde der Fokus auf die Stärkung ihrer Rolle als Kompetenzzentrum für die Raiffeisenkassen und auf die Beratung der Firmenkundinnen und -kunden gesetzt. Neben dem Tagesgeschäft wurden zudem strategische Weichen gestellt, Neuerungen eingeführt und wichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen. Alle wesentlichen Planwerte und Kennzahlen im Kerngeschäft wurden erreicht.

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hat die Aufgabe, die 39 Raiffeisenkassen Südtirols bei ihrer Banktätigkeit zu unterstützen. Sie stellte den Raiffeisenkassen auch im abgelaufenen Jahr vielseitige Bank-Dienstleistungen und Produkte in hoher Qualität zur Verfügung und arbeitete vor allem bei der Vergabe von Krediten eng mit ihnen zusammen. Neue Dienstleistungen zur Unterstützung im täglichen Geschäft wurden den Raiffeisenkassen angeboten. Darüber hinaus wurde die gesamte Organisation gestärkt, indem zusätzliche Einlagen gesammelt wurden.

Kundenvertrauen

„Die Raiffeisen Landesbank Südtirol verfügt über das italienweit höchstmögliche Rating von Moody’s für langfristige Bankeinlagen und Emissionen. Außer der Raiffeisen Landesbank Südtirol können nur einige wenige in Italien ansässige Banken diese Bewertungen vorweisen. Unsere Kunden vertrauen uns und haben erneut ihre Gelder bei uns anlegt“, so Generaldirektor Simon Ladurner. Die direkten Kundeneinlagen sind auf 1,02 Milliarden Euro (-10,52 Prozent) zurückgegangen. Im Besonderen konnten die Einlagen aus dem Primärkundengeschäft im Geschäftsjahr 2024 gesteigert werden. Dies ermöglichte es der Raiffeisen Landesbank Südtirol, auf kurzfristige Refinanzierungs-Operationen bei institutionellen Kunden zu verzichten. Die indirekten Einlagen (Investmentfonds, Obligationen Dritter, Aktien, Lebensversicherungen) beliefen sich zum Jahresende auf 3,15 Mrd. Euro (+3,52 Prozent).

Kredite für Südtiroler Unternehmen

Raiffeisen konzentriert sich auf Südtirol. „In enger Zusammenarbeit mit den Raiffeisenkassen stellten wir den Südtiroler Unternehmen und Privatpersonen auch im Jahr 2024 die nötigen Mittel zur Verfügung. Allerdings sehen wir eine gedämpfte Investitionsfreudigkeit aufgrund der aktuellen Unsicherheiten“, erläutert Felder.

Die von der Raiffeisen Landesbank Südtirol vergebenen Kredite sind im Jahr 2024 erwartungsgemäß von 1,87 auf 1,71 Mrd. Euro zum 31.12.2024 gesunken. Dies entspricht einer Abnahme von 8,48 Prozent.

Gute Kreditqualität

„Die Südtiroler Wirtschaft ist sehr stabil. Unsere Kunden zahlen ihre Kreditraten pünktlich. Die Qualität der vergebenen Kredite ist gut“, sagt Ladurner. Die Non-Performing-Loan-Rate hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert und beläuft sich zum 31.12.2024 auf 3,23 Prozent. Die Vorsicht der Raiffeisen Landesbank Südtirol bei der Kreditvergabe hat sich bewährt.

Nachhaltiges Wirtschaften für eine gute Zukunft

„Bei unseren Anlage- und Kreditprozessen haben wir auch im Jahr 2024 großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt und mit unseren Mitarbeiter einige konkrete ESG-Aktionen organisiert” kommentiert Ladurner.

Mit den ESG-konformen Anleihen unterstützt die Raiffeisen Landesbank Südtirol gezielt die Transformation hin zu einer nachhaltigen Unternehmensführung der Kunden.

2024 wurde zusätzlich ein Green Bond für Kleinanleger aufgelegt. Durch die Emission von „Green Bond“ und „Sustainability Bond“ wurden bis zum 31.12.2024 „Green Loan“ und „Social Loan“ über ein Gesamtvolumen von knapp 100 Millionen Euro genehmigt. Zum Bilanzstichtag waren knapp 81 Mio. Euro davon ausgezahlt.

Gute Rentabilität im Kerngeschäft

Die Geld- und Kapitalmarktzinssätze sind ab Jahresmitte 2024 auf niedrigere Niveaus gesunken. Lag der Leitzins der Europäischen Zentralbank Anfang des Jahres 2024 noch bei 4,5 Prozent, so wurde dieser im Laufe des Jahres auf 3,15 Prozent gesenkt. Aufgrund dieser Entwicklung der Geldmarktzinssätze und somit der gestiegenen Kosten für die Mittelbeschaffung aus dem Primärkundengeschäft liegt der Zinsüberschuss bei 54,25 Millionen Euro und damit erwartungsgemäß um 16,39 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Provisionsüberschuss positionierte sich mit 17,77 Millionen Euro um 7,40 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Effiziente Struktur

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol achtet auf den disziplinierten Umgang mit den Ressourcen. Das „Cost-Income“-Verhältnis, das bekannteste Maß für Effizienz bei Banken, liegt mit 47,61 Prozent weiterhin im europäischen Spitzenfeld.

Solide Kapitalbasis

Das Eigenkapital der Raiffeisen Landesbank Südtirol liegt mit 508,92 Mio. Euro um 5,01 Prozent über dem Vorjahreswert. Dies ist maßgeblich auf den Anstieg der Gewinnrücklagen und auf das Geschäftsergebnis zurückzuführen.

Die harte Kernkapitalquote (sogenannte „CET-1-Quote”) bleibt mit 23,02 Prozent hervorragend und weit über den aufsichtsrechtlichen Vorgaben.

Gutes Ergebnis

„Im abgeschlossenen Geschäftsjahr wurden neben dem Tagesgeschäft strategische Weichen gestellt, Neuerungen eingeführt und wichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen. Der erwirtschaftete Reingewinn trägt zur Stabilität der Raiffeisen-Organisation bei“, sagt Präsident Felder. Der Gewinn vor Steuern liegt bei 35,82 Millionen Euro, der Reingewinn beträgt 24,64 Millionen Euro.

Die Gesellschafterversammlung hat heute die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von sieben Mio. Euro beschlossen.

Ausblick

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol blickt zuversichtlich auf eine insgesamt optimistische Wirtschaftslage in Südtirol. Im Jahr 2025 setzt die Bank die Umsetzung der im Strategieplan 2024–2027 festgelegten Schwerpunkte weiter fort. Der Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung des Raiffeisen-Bankenverbundes Südtirols, der Steigerung der Effizienz, Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Besonders wichtig sind dabei der Ausbau der Rolle der Raiffeisen Landesbank Südtirol als Bank-Kompetenzzentrum für die Raiffeisenkassen, die Verbesserung des Liquiditätsmanagements im Verbund und die Intensivierung der Geschäftstätigkeit im Firmenkundenbereich.

Das Budget für das Jahr 2025 geht, unter Berücksichtigung der Prognosen zum Wirtschaftsumfeld, von einem verhaltenen Wachstum sowohl bei den Kundeneinlagen als auch bei den Ausleihungen aus. Das Vertrauen unserer Kund*innen, hauptsächlich der Südtiroler Unternehmen und der Raiffeisenkassen, ist unverändert hoch. Die enge Zusammenarbeit im Raiffeisen IPS bleibt der wichtigste Garant für den langfristigen Erfolg von Raiffeisen in Südtirol.

Das aktuelle Umfeld ist von politischen Herausforderungen und dadurch verursachten wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt. Insbesondere die Entwicklung an den Finanz- und Geldmärkten lässt sich derzeit schwer abschätzen. Absehbar ist, dass die EZB die Leitzinsen im Laufe des Jahres bis auf unter zwei Prozent senken könnte.

In Folge der weiteren zu erwartenden Zinssenkungen wird der Zinsüberschuss abnehmen. Trotzdem verfolgt die Bank eine vorsichtige Geschäftspolitik und sorgt für eine solide Risikovorsorge. Mit der vorhandenen starken Kapitalausstattung und den geringen Risiken ist die Raiffeisen Landesbank Südtirol gut für die Herausforderungen der kommenden Jahre gerüstet.

„Wir sehen im Tagesgeschäft robuste Zahlen. Die Südtiroler Wirtschaft wächst weiter. Wir fokussieren uns darauf, die Südtiroler Unternehmen und Raiffeisenkassen optimal in ihrem Geschäft zu unterstützen und erwarten uns ein gutes Geschäftsjahr“, sagt Generaldirektor Simon Ladurner.