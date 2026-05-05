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"Meilenstein"

Rating “Investment Grade” für die Gruppe Sparkasse

Dienstag, 05. Mai 2026 | 16:00 Uhr
Calabrò_Brandstätter (1)
SÜDTIROLER SPARKASSE
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Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Sparkasse gibt bekannt, dass Fitch Ratings der Gruppe Sparkasse ein Investment-Grade-Rating bescheinigt. Die Ratingagentur Fitch Ratings, eine der führenden Ratingagenturen auf internationaler Ebene, hat der Gruppe Sparkasse ein Investment-Grade-Rating zuerkannt. Im Besonderen hat Fitch Ratings ein Rating von BBB- für langfristige sowie F3 für kurzfristige Finanzverbindlichkeiten der Gruppe Sparkasse vergeben.

Noch günstiger wird das Risikoprofil der Einlagen bei der Südtiroler Sparkasse beurteilt: Für langfristige Einlagen wird ein Rating von BBB, für kurzfristige Einlagen ein Rating von F3 bescheinigt.

Der Präsident Gerhard Brandstätter kommentiert: „Auch dieser Meilenstein bestätigt die Anerkennung für den über Jahre hinweg konsequent verfolgten Weg der Solidität“.

„Die Ausstattung mit einem externen Rating ist Teil des Wachstumspfades, den die Südtiroler Sparkasse in den letzten Jahren eingeschlagen hat. Eine Bewertung im Investment-Grade-Bereich stellt ein wichtiges Signal an Kunden, Investoren und Mitarbeitenden hinsichtlich der Solidität, Zuverlässigkeit und Stabilität der Gruppe Sparkasse dar“, erklärt der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.

Bezirk: Bozen

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