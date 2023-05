Rekordbeteilung bei der Sparkasse Golf Trophy

Bozen – Insgesamt fast 120 Golfbegeisterte ließen sich den Auftakt der traditionellen „Sparkasse Golf Trophy“ nicht entgehen und fanden sich am Samstag auf der 18-Loch-Anlage des Golfclubs Passeier ein. Spielerinnen und Spieler aller Altersklassen gaben sich ein Stelldichein, um sich in einer Disziplin zu messen, in der es nicht prioritär um Körperkraft und Schnelligkeit, sondern um Koordination und Konzentration geht. Nach Stabhochsprung ist Golf bekanntlich vom Bewegungsablauf her die zweitschwierigste Sportart der Welt.

Los ging es mit dem Kanonenstart „Shotgun“, d.h. alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten gleichzeitig ab verschiedenen Golflöchern.

Erstmals gab es auch ein Hole In One: Bei Loch Nummer neun konnte man einen sportlichen „Audi Q8 e-tron“ in Form einer Sparkasse-Auto-Langzeitmiete, kostenlos für ein Jahr, gewinnen. Leider hat es niemand geschafft, wenn auch nur sehr knapp, das Loch mit nur einem einzigen Schlag zu bewältigen. Kurt Plunger schaffte es bis fast einen Meter ranzukommen.

Auf dem anspruchsvollen Parcours waren präzises Spiel und risikofreudige Spielerinnen und Spieler gefordert, die erfreulicherweise vom Regen verschont geblieben sind. In der Bruttowertung errang Stefan Pöhl den ersten Platz, in der ersten Kategorie Netto platzierte sich Michael Pohl an erster Stelle. In der zweiten Kategorie Netto hingegen gewann ebenfalls Stefan Pöhl. In der dritten Kategorie Netto erspielte sich Günther Perini den ersten Platz. In der Kategorie „Nearst to the Pin“ und „Longest Drive“ schnitten Kurt Plunger (mit 1,48 m) bzw. Alex Bressanuti am besten ab.

Bei der Golf Trophy der Sparkasse steht nicht nur der Erfolg auf dem Green, sondern auch das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt. Denn das Golfen fördert bekanntlich neben der Bewegung im Freien auch den Gemeinschaftssinn. Zum Abschluss des Tages gab es deshalb als Highlight des Top-Events ein Abendessen mit Preisverteilung und einer schönen Geschenkverlosung mit tollen Sachpreisen, um das Turnier in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.