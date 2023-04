Renzler: “Senioren sind zentraler Bestandteil Südtirols”

Bozen – Am 4. April 2023 hat der Landtagsabgeordnete Helmuth Renzler, der für 14 Jahre der stellvertretende Landesvorsitzende der SVP-Seniorenbewegung war, im Rahmen der Landesversammlung der Generation 60+ zu einigen Themen gesprochen, die in den nächsten Jahren von großer Relevanz sein werden: “Als Vertreter unserer sogenannten goldenen Generation 60+ sehe ich meine politische Rolle und die dafür notwendige Zusammenarbeit aller politischen Kräfte innerhalb und außerhalb Südtirols vor allem in der Stärkung der Kaufkraft der Lohnabhängigen, Rentner und Senioren, dem Schutz der Mittelschicht, der Senkung der Inflation und der altersgerechten Arbeitsplätze“.

Diese vier Schwerpunkte sind für den Seniorenvertreter Helmuth Renzler von zentraler Bedeutung, denn sie dienen dem Zweck, Südtirol auch in Krisenzeiten gut weiterzubringen.

Stärkung der Kaufkraft

“Die Politik muss sich unbedingt dafür einsetzen, dass die Kaufkraft der Lohnabhängigen, Rentner und Senioren, die von der Volkswirtschaft abhängt und für ein gutes Zusammenleben mitbestimmend ist, gestärkt wird und gegenüber aller in Zukunft auftretenden Schwierigkeiten abgesichert ist. Das ist die zentrale Grundlage für das Leben der Menschen in unserem Lande und es ist zugleich die Fortsetzung einer politischen Haltung, für die wir seit jeher eintreten und mit der wir das Land Südtirol in den letzten Jahrzehnten zu einem Musterbeispiel für guten und lebenswerten Fortschritt aufgebaut haben“, unterstreicht Renzler.

Schutz der Mittelschicht

“Die eigentliche Basis einer gesunden, sozialen und modernen Gesellschaft ist eine starke Mittelschicht. Die Mittelschicht, zu der nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Selbstständigen sowie die Rentner und Pensionäre gehören, muss zur zentralen Kraft – zum Herzstück unserer Südtiroler Gesellschaft – gemacht werden. Alles deutet auf eine Verarmung hin, die derzeit vor allem die untere Mittelschicht Südtirols betrifft. Die aktuelle internationale Situation bedroht auch Südtirol und damit auch unseren Mittelstand. Hier sind wir alle gefragt, gemeinsam uns dafür einzusetzen, dass unser Mittelstand nicht noch weiter auseinanderbricht“, warnt Helmuth Renzler.

Senkung der Inflation

“Weiters müssen unbedingt alle Bemühungen zur Inflationssenkung in Gang gesetzt werden, damit die Menschen in Südtirol nicht noch weiter verarmen. Wir müssen rasch handeln, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eine Minute vor zwölf. Die Südtirolerinnen und Südtiroler, egal ob Arbeitnehmer, Rentner oder Pensionisten, müssen auf dem schnellsten Weg in den Genuss eines ausreichenden Inflationsausgleichs kommen“, fordert der Landtagsabgeordnete.

Altersgerechte Arbeitsplätze

“Auch beim Thema ‘Altersgerechte Arbeitsplätze’ besteht kurz- bis mittelfristig Handlungsbedarf. In einer gut strukturierten und relativ wohlhabenden Gesellschaft wie der in Südtirol gibt es viele Möglichkeiten. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigt bekanntlich immer weiter an und parallel dazu schrumpft die Zahl der Angestellten im erwerbsfähigen Alter. Hier gilt es, qualifiziertes Personal möglichst lange leistungsfähig zu erhalten und gleichzeitig bietet es den Arbeitnehmern die Möglichkeit, bei guter Gesundheit in den Ruhestand zu gehen. Die Arbeitsbedingungen wirken sich in den verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich aus. Wer die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten fördern und nutzen will, ist daher gut beraten, Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen altersgerecht zu gestalten. Wenn diese gut gestaltet sind, tragen sie nämlich zu Zufriedenheit, Motivation und geringeren Fehlzeiten innerhalb der Belegschaft bei. Dieses Thema werde ich in den nächsten Jahren immer wieder aufwerfen und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir auch in Südtirol zukünftig ein gutes Modell von altersgerechten Arbeitsplätzen vorweisen können“, erklärt Renzler, der betont, dass die Generation 60+ ein zentraler Bestandteil der Südtiroler Gesellschaft ist, der in allen Bereichen integriert werden soll.