Restplätze bei Coding4Kids Südtirol verfügbar

Bozen – Mit „Coding4Kids“ ist ein Onlus-Projekt einer Gruppe von Unternehmen aus den Fachgruppen der IT- und Internetdienstleister und der Werbefachleute Target im Wirtschaftsverband hds.

„Ziel ist es, Jugendliche von zehn bis 14 Jahren während der Sommerzeit spielerisch an die Technik von morgen heranzuführen“, erklären Alexander Fill, Präsident der IT- und Internetdienstleister im hds, und Arnold Malfertheiner, Präsident der Werbefachleute Target im hds. Gleichzeitig gelte es dem branchenspezifischen Fachkräftemangel vorzubeugen, in dem man schon in der Mittelschule das Interesse für einen möglichen Berufseinstieg in der der Technologiebranche weckt.

In fünf einwöchigen Ferienworkshops lernen die Jugendlichen, unter der Leitung von erfahrenen, zweisprachigen Experten und mit viel Spaß und Kreativität, die Welt des Programmierens kennen. So wird den zukünftigen digitalen Fachfrauen und -männern eine sinnvolle Beschäftigung während der Ferien geboten und einen wichtigen Beitrag zur digitalen Aufklärung geleistet.

Es sind noch einige Restplätze verfügbar. Anmeldungen unter folgendem Link.