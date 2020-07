Restplätze vorhanden

Alexander Fill, Präsident der IT- und Internetdienstleister im hds (r.), mit Arnold Malfertheiner, Präsident der Werbefachleute Target im hds.

Bozen – Mit „Coding4Kids“ hat eine Gruppe von Unternehmen aus den Fachgruppen der IT- und Internetdienstleister und der Werbefachleute Target im hds den Nagel auf den Kopf getroffen: Die Anmeldungen zu den Programmier-Kursen für Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren sind erst seit knapp zwei Wochen möglich und schon jetzt gibt es für den Großteil der Workshops nur mehr letzte Restplätze oder Wartelisten.

„Es freut uns sehr, dass sich schon über 120 Jugendliche eingeschrieben haben und damit die Gelegenheit wahrnehmen, während der Sommerzeit spielerisch in die Technik von morgen hineinzuschnuppern“, erklären Alexander Fill, Präsident der IT- und Internetdienstleister im hds, und Arnold Malfertheiner, Präsident der Werbefachleute Target im hds. Gleichzeitig gelte es dem branchenspezifischen Fachkräftemangel vorzubeugen, indem man schon sehr früh das Interesse für einen möglichen Berufseinstieg in die Technologiebranche weckt.

Schnellentschlossene können sich unter www.coding4kids.bz.it jetzt noch einen der letzten Plätze in Bozen, Meran oder Schlanders für einen der Workshops vom 20. Juli bis 14. August holen – für Bruneck und Brixen gibt es noch die Möglichkeit die Kinder auf eine Warteliste zu setzen.

Organisation und Finanzierung des Projektes gründen vorwiegend auf Sponsorengelder und zu einem kleinen Teil auf öffentliche Förderungen. Die Teilnehmer leisten lediglich einen Kostenbeitrag für die Verpflegung (Mittagessen). Der Zeitraum für die einwöchigen Workshops erstreckt sich vom 20. Juli bis 14. August 2020, täglich (Montag bis Freitag) von 9.00 bis 15.00 Uhr. Räumlichkeiten, Hardware sowie Software zur Organisation und Verwaltung der Kurse werden von Mitgliedsbetrieben der IT- und Internetdienstleister im hds kostenlos zur Verfügung gestellt.