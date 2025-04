Rheuma-Liga Südtirol startet Vortragsreihe in Vöran

Von: luk

Vöran – Ende März fand auf Initiative der KVW-Ortsgruppe Vöran und der Rheuma-Liga Südtirol in der Bibliothek in Vöran ein Vortrag über die Volkskrankheit Rheuma statt. Als Referent fungierte Dr. Klaus Putzer, Rheumatologe und Internist am Krankenhaus in Meran, Schlanders und Sterzing. Nach der Begrüßung durch Frau Barbara Mittelberger von der KVW-Ortsgruppe Vöran stellte Birgit Kaschta die Rheuma-Liga und die umfangreiche Tätigkeit des landesweit tätigen Vereins vor. Sie präsentierte die zahlreichen Angebote wie Bewegungstherapiekurse, Wanderungen, Kur- und Therapiefahrten, das Beratungstelefon „Rheumafoon“ sowie die „Rheuma-Kids – Kinder und Jugendliche mit Rheuma“ und die „Young Reumatics – Junge Rheumatiker von 16 bis 35 Jahren“.

An diesem Abend anwesend war auch die Bezirksleiterin der Rheuma-Liga Annelies Egger, eine kompetente Ansprechpartnerin für Meran und Umgebung. Annelies Egger unterstützt schon seit Jahren die Rheuma-Liga tatkräftig, wofür ihr gedankt wurde. Anschließend referierte Dr. Klaus Putzer über ein Thema, das viele Personen betrifft und interessiert. Er erläuterte, dass Rheuma sich in chronischen Schmerzen äußert, aber verschiedene Körperbereiche betreffen kann. Oftmals entwickelt sich Rheuma über Jahre unbemerkt und greift zumeist Gelenke an. Jedoch können auch das Nervensystem, die Organe, vor allem Herz, Nieren, Lunge, Darm, Haut und Augen geschädigt werden. Dr. Putzer stellte auch verschiedene Hilfsmittel und Übungen vor, die leicht Zuhause gemacht werden können.

In diesem Zusammenhang wies er auch auf die vielen Kurse der Rheuma-Liga hin, die das Wohlbefinden unterstützen können. Während und nach dem Vortrag beantwortete Dr. Putzer die Fragen des interessierten Publikums, das sich anschließend auch Informationsmaterial mitnehmen konnte. „Wir danken dem KVW für die Initiative zu einem Vortrag über die Volkskrankheit Rheuma. In Südtirol sind tausende Mitmenschen von Rheuma betroffen. Der Informations- und Sensibilisierungsarbeit kommt daher eine große Wichtigkeit zu. Eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.