Rheumatologie: Primar Dejaco bestätigt

Von: luk

Bozen – Dr. Christian Dejaco hat das Auswahlverfahren für die Ernennung zum Primar des landesweiten Dienstes für Rheumatologie erfolgreich durchlaufen. Am 23. September 2025 hat Generaldirektor Dr. Christian Kofler den diesbezüglichen Beschluss gefasst und die neuerliche Ernennung vorgenommen.

Dr. Christian Dejaco ist 1980 in Bruneck geboren, hat in Innsbruck Medizin studiert und 2011 den Facharzt für Innere Medizin erlangt, 2012 schloss er die Zusatzausbildung in Rheumatologie ab. 2015 folgte die Ausbildung im Management der Gesundheitsdienste an der Medizinischen Universität Graz.

Dr. Dejacos berufliche Stationen umfassen die Medizinische Universität Innsbruck, das Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt und schließlich die Medizinische Universität Graz, wo er als assoziierter Professor bis Ende 2016 tätig war. Zu Beginn des Jahres 2017 folgte die Rückkehr nach Südtirol und der Arbeitsbeginn im Südtiroler Sanitätsbetrieb, 2019 wurde er zum Primar des landesweiten Dienstes für Rheumatologie ernannt, den er seitdem leitete. Nunmehr wurde er im Zuge des erneut notwendigen Auswahlverfahrens in dieser Funktion wiederernannt.

Primar Dr. Dejaco ist Mitglied verschiedener Fachgesellschaften mit Schwerpunkt Rheumatologie im In- und Ausland. Zu diesem Thema weist er auch sehr viele Referententätigkeiten und Veröffentlichungen auf.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert Dr. Christian Dejaco zu seiner erneuten Ernennung: “Es freut mich, dass unsere Patientinnen und Patienten auch in Zukunft auf die Erfahrung und Expertise von Dr. Dejaco bei der Betreuung für rheumatologische Erkrankungen zählen können. Ich wünsche dem wiederbestätigten Primar weiterhin alles Gute bei der betriebsweiten Führung des Dienstes für Rheumatologie.”

Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann wünscht Dr. Dejaco ebenfalls viel Erfolg: “Die Aufgabe des Primars des landesweiten Dienstes für Rheumatologie ist herausfordernd, da die rheumatologische Betreuung in allen Krankenhäusern und an den Wohnorten garantiert werden muss. Ich bin überzeugt, dass Dr. Dejaco dies auch weiterhin gelingen wird.”