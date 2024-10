Richtiges Heizen mit Holz will gelernt sein

Von: mk

Bozen – Pünktlich zum Auftakt der Heizsaison startet in diesen Tagen wieder die Kampagne “Heizen mit Holz… aber richtig!”. Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und Energie Peter Brunner, Georg Pichler, Direktor des Landesamts für Luft und Lärm, und der Obmann der Berufsgruppe der Kaminkehrer im lvh Christian Resch informierten dazu am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz in Bozen.

Südtirol zählt schätzungsweise 90.000 Holzheizungen, rund 70.000 davon gehören zu den kleinen Anlagen wie Kachelöfen, Küchenherde und Kaminöfen. Genau um diese kleinen Holzheizungen geht es bei der Kampagne für das richtige Heizen mit Holz. “Mit dieser Initiative leisten wir einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität in Südtirol. Durch einfache Tipps und individuelle Beratung möchten wir die Bevölkerung dahingehend sensibilisieren, umweltfreundlich und effizient zu heizen und somit aktiv umweltbewusst zu handeln”, erklärte Landesrat Peter Brunner.

Bei unsachgemäßer Verbrennung in Holzheizungen entstehen verschiedene Luftschadstoffe, die in der Umgebung aber auch in den eigenen Räumen zurückbleiben. “So sind die Staubemissionen – PM10 und PM2,5 – bei einer schlechten Verbrennung bis zu 50 Mal höher als bei einer sachgemäßen Verbrennung. Zudem entsteht der krebserregende Schadstoff Benzoapyren”, berichtete Amtsdirektor Georg Pichler. Die Auswirkungen zeigen sich vor allem in den Tälern, wo die Schadstoffe im Herbst und Winter bei Inversionswetterlagen in den Talböden liegen bleiben.

Weniger Emissionen bedeuten bessere Luft

Beim richtigen Betreiben der kleinen Anlagen lassen sich hingegen Emissionen reduzieren. Zudem hat es auch wirtschaftliche Vorteile: Wird ein Holzofen fachgerecht genutzt, wird weniger Brennstoff benötigt, hält die Anlage länger, sind weniger außerordentliche Wartungen nötig und verringert sich die Brandgefahr. Kaminkehrer-Obmann Christian Resch erklärte, welche Tipps zu beachten sind: “Wichtige Punkte sind vor allem die richtige Auswahl und Lagerung des Brennstoffs, das korrekte Befüllen des Ofens und das richtige Anzünden sowie die regelmäßige Reinigung und Wartung der Heizanlagen. Das alles führt zu einer sachgemäßen Verbrennung.” Dazu informiert ein Faltblatt, die Webseite www.heizenmitholz.it und eine Reihe von Kurz-Videos.

Beratung durch Kaminkehrerbetriebe

18 Kaminkehrerbetriebe in ganz Südtirol nehmen am Projekt teil und bieten allen Interessierten eine Beratung im Anschluss an die üblichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten an. Insgesamt stehen dafür von 2024 bis 2027 jährlich rund 200.000 Euro zur Verfügung. Ziel ist es, mit der persönlichen Beratung 50 Prozent der Anlagenbetreiber zu erreichen.

Vereinbarung mit Umweltministerium

“Heizen mit Holz… aber richtig!” ist eine Initiative der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der Berufsgruppe der Kaminkehrer im Landesverband der Handwerker (lvh) und der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus. Finanziert wird sie mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt und Energiesicherheit (Mase). Dieses hat Anfang 2023 mit dem Land Südtirol eine Vereinbarung abgeschlossen und stellt bis 2027 insgesamt 5 Millionen Euro zur Verbesserung der Luftqualität in Südtirol bereit.