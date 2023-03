Bozen – Die Allianz für den freien Sonntag erinnert zum Internationalen Tag für den freien Sonntag, am 3. März, daran, “dass der arbeitsfreie Sonntag eine frühe soziale Errungenschaft darstellt und auch heute als Tag der Ruhe, der Gemeinschaft, der Befreiung von Sachzwängen, Fremdbestimmung und Zeitdruck unverzichtbar ist.”

Der 3. März, der internationale Tag für den arbeitsfreien Sonntag, ist für die Allianz für den freien Sonntag Anlass, an den hohen kulturellen und sozialen Wert der Sonntagsruhe zu erinnern. Damit der freie Sonntag aber nicht nur eine große Vergangenheit, sondern auch eine sichere Zukunft hat, müsse seine Bedeutung für den Einzelnen und für die Gesellschaft aufgezeigt werden. Dafür macht sich die Allianz für den freien Sonntag stark.

“Der Sonntag ist nicht nur Familien- und Beziehungstag, sondern gibt der Woche den Takt an. Der arbeitsfreie Sonntag bedeutet eine Grenze zwischen fremdbestimmter und selbstbestimmter Zeit und wirkt dem Trend entgegen, dass alle Lebenszeit zu Arbeits- und Konsumzeit wird. Der Sonntag gehört nicht der Wirtschaft, sondern der Familie, dem Glauben, der Kultur, dem Sport, der Geselligkeit und der Erholung.” Die Allianz sagt deshalb den Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik: „Rüttelt nicht am Ruhetag!“

Der Allianz für den freien Sonntag gehören an:

· Diözese Bozen-Brixen

· Katholisches Forum

· Consulta dei laici

· Evangelisch-Lutherische Gemeinde

· Rumänisch-orthodoxe Gemeinde

· der Allgemeine Gewerkschaftsbund (AGB/CGIL)

· der Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB/CISL)

· die Südtiroler Gewerkschaftskammer (SGK/UIL)

· der Autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB)

· der Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds)