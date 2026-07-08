Run for life zugunsten der Hilfe für Demenz- und Parkinsonpatienten

Von: luk

Bozen – Demenz und Parkinson sind die beiden häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen und wichtige Ursachen für die Krankheitslast der Bevölkerung. Die langjährige gesundheitliche und pflegerische Versorgung ist bei diesen Erkrankungen eine enorme Herausforderung.

Auch für Südtirol gilt immer öfters: Morbus Parkinson und Alzheimer oder Demenz sind häufig eng miteinander verbunden. Für viele Menschen mit der Parkinson-Krankheit ist die Diagnose Demenz ein weiterer schwerer Schlag. Bis zu 40 Prozent der Parkinson-Patienten entwickeln im Laufe der Erkrankung zusätzlich eine Demenz. Diese Entwicklung bedeutet, dass neben den bereits bestehenden Bewegungsstörungen auch die geistigen Fähigkeiten zunehmend beeinträchtigt werden. Gedächtnisprobleme, Orientierungsstörungen und andere kognitive Einschränkungen können den Alltag erheblich erschweren. Sowohl für die Betroffenen selbst als auch für ihre Angehörigen ist dies eine große Belastung

Nachdem zu Pfingsten 2026 zum zweiten Mal der Charity Staffel-Lauf “Run for Life” zugunsten von Alzheimer- und Parkinson Patienten stattgefunden hat, wurden nun wenige Wochen danach der Präsident des Vereins Alzheimer Südtirol, Ulrich Seitz und Franz Wimmer, der Vorsitzende von Parkinson aktiv, mit einer besonderen Spende für Hilfsprojekte, die den genannten Patientengruppen zugutekommen, überrascht.

Weit mehr als 100 Laufbegeisterte liefen Ende Mai 2026 abwechselnd die 136 km lange Strecke vom Brenner bis zur Sprachgrenze nach Salurn. Dabei ging es nicht um Rekorde, sondern darum, Bewusstsein für Alzheimer und Parkinson zu schaffen – und gleichzeitig ein Zeichen zu setzen: Bewegung hält das Gehirn fit und kann das Fortschreiten dieser Krankheiten verlangsamen. Studien zeigen, dass regelmäßiges Laufen die kognitive Leistungsfähigkeit stärkt und einen positiven Einfluss auf das Nervensystem hat, was auch der Schirmherr Gesundheitslandesrat Hubert Messner unterstreicht. Im beeindruckenden Ambiente des Betriebs “Amalia” in Salurn, wo nicht nur ein Restaurant, sondern ebenso eine Produktion für Trachtenmode untergebracht ist, wurde nun im kleinen Kreise der positive Abschluss dieser beeindruckenden Aktion gefeiert. Insgesamt konnte Run for Life Chef, Alfred Monsorno, der für die genannte Wohltätigkeits-Aktion verantwortlich zeichnet, gemeinsam mit dem Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Christian Tanner sowie den Verantwortlichen der Raika Wipptal und der Raika Salurn, vertreten durch Peter Ranigler wie auch dem Chef des Unternehmens Kiku Apple, Jürgen Braun einen Gesamtbetrag von Euro 12.000 Euro den beiden Vereinen Alzheimer Südtirol und Parkinson aktiv übergeben.

In der zitierten stolzen Summe enthalten sind auch die Teilnahmegebühren für das einzigartige Laufereignis, an dem heuer auch sehr viele begeisterte Hobbysportlerinnen teilgenommen haben. Ulrich Seitz bedankte sich bei allen Unterstützern und betonte, dass jeder Cent der gespendeten Summe gut eingesetzt wird, vor allem um die Pflege daheim zu stärken. Erstmalig sind es über 10.800 Familien, die Alzheimer-Patienten und ähnliche Krankheitsbilder über Jahre betreuen. Seitz erinnert zudem, dass er interessierte Unternehmen im Lande sucht und ansprechen möchte, die bereit sind, sich am Projekt “Ausbildung von Pflegelotsen” zu beteiligen. Mit dieser Aktion und zusätzlichen Leistungen möchten wir eine Entschärfung der schwierigen Lage bei der Versorgung von Alzheimer-Fällen in den eigenen vier Wänden erzielen und ein wenig den Druck von der öffentlichen Hand reduzieren.