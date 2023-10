Rund 400 Teilnehmer auf der unibz-Karrieremesse

Bozen – Am heutigen Freitagnachmittag fand am Campus Bozen eine Karrieremesse statt, die vom Praktika- und Jobservice der unibz organisiert wird. 70 Unternehmen hatten die Chance, mit hunderten qualifizierten Arbeitskräften in Kontakt zu treten.

Nach dem großen Erfolg der letzten Ausgabe fand die Career Fair heute Nachmittag erneut in den Gängen des Campus Bozen statt. Etwa 400 qualifizierte junge Menschen, die ihr Studium an der unibz oder anderen Hochschulen abgeschlossen haben oder sich als Studierende für Praktika oder Abschlussarbeiten in Unternehmen interessieren, hatten die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit 70 Unternehmen und Institutionen zu treten. Während der vierstündigen Veranstaltung gab es jede Menge Austausch und Networking, bei dem sich Studierende, Alumni und Unternehmen kennenlernen konnten.

Veranstaltungen wie die Career Fair spielen eine entscheidende Rolle bei der Orientierung auf dem Arbeitsmarkt. Sie ermöglichen es den Teilnehmenden, Erfahrungen mit Vorstellungsgesprächen und der eigenen Präsentation zu sammeln. Sie sind ein bewährtes Instrument für die Suche nach Praktika oder Jobs, da sie es ermöglichen, mit einer großen Zahl potenzieller Arbeitgeber in Kontakt zu treten. Unternehmen können wiederum aus einem Pool junger Bewerber schöpfen, die sich nachweislich für ihren Tätigkeitsbereich interessieren.

„Wir haben auch in diesem Jahr festgestellt, dass auf beiden Seiten ein sehr großes Interesse an einer Teilnahme bestand”, erklärt Iris Tappeiner, Leiterin des Career Service der unibz. „Es ist wichtig, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, sich schon während des Studiums intensiv mit der Arbeitswelt und den Karrieremöglichkeiten auseinanderzusetzen und Kontakte zu knüpfen. Für Alumni und Young Professionals wiederum ist die Messe eine hervorragende Gelegenheit, neue Arbeitgeber kennenzulernen und ihr berufliches Netzwerk zu erweitern.”