RUNTS: Infoveranstaltungen für Körperschaften

Von: Ivd

Bozen – In den vergangenen Jahren hat sich für das heimische Ehrenamt einiges verändert, insbesondere wegen der Reform des Dritten Sektors, die seit 2017 auf gesamtstaatlicher Ebene umgesetzt wird und mit der neue rechtliche Grundlagen für das Ehrenamt geschaffen wurden. Dazu zählt unter anderem die Eintragung in das staatliche Einheitsregister des Dritten Sektors, das RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Nun finden Informationsveranstaltungen dazu statt.

Das Ehrenamt und die Freiwilligenarbeit sind tragende Säulen der Südtiroler Gesellschaft. “Mehr als 150.000 Südtiroler sind ehrenamtlich engagiert – fast jede oder jeder Dritte im Land. Diese Solidarität und dieser Einsatz tragen dazu bei, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten”, unterstreicht Rosmarie Pamer, Landesrätin für sozialen Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und Ehrenamt. “Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in Südtirol auf all die freiwillig Tätigen bauen können, die ihre Freizeit für die Allgemeinheit investierten: in Rettungs- und Zivilschutzorganisationen, bei kulturellen Vereinen wie Musikkapellen oder Volkstanzgruppen, in sozialen Vereinigungen und anderem mehr.”

Um Vereine, Stiftungen und andere Körperschaften rund um die Eintragung ins RUNTS zu unterstützen, organisiert das Landesamt für Freiwilligenwesen und Solidarität in den kommenden Wochen mehrere Infoveranstaltungen. Dabei geht es unter anderem um Voraussetzungen der Eintragung ins RUNTS, Änderungsanträge/Bilanzhinterlegungen, wichtigste Sektionen und deren Vorteile, Verpflichtungen, Begriffe im RUNTS-Portal sowie häufige Schwierigkeiten und Fehler. Auch eine Fragerunde ist vorgesehen. Folgende Termine sind vorgesehen:

16. Mai, 14.00 bis 16.00 Uhr in Brixen

30. Mai, 14.00 bis 16.00 Uhr in Meran

6. Juni, 14.00 bis 16.00 Uhr in Bruneck

13. Juni, bis 14.00 bis 16.00 Uhr in Bozen

Zielgruppe sind Vertreter von Körperschaften sowie neu gewählte Mitglieder der Vereinsorgane oder neue Verantwortliche, die sich über das gesamtstaatliche Einheitsregister RUNTS informieren möchten oder noch Fragen bezüglich der Eintragung ihres Vereins haben. Die Veranstaltungen werden ohne Simultanübersetzung in deutscher und italienischer Sprache abgehalten.

Eine Anmeldung ist erforderlich – und zwar an bis spätestens sieben Tage vor dem jeweiligen Termin per E-Mail an runts@provinz.bz.it; die Angemeldeten erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der der Veranstaltungsort mitgeteilt wird.