Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Rupert Murdochs Sohn Lachlan übernimmt Medienimperium
Lachlan Murdoch übernimmt das Medienimperium seines Vaters/Archivbild

Rupert Murdochs Sohn Lachlan übernimmt Medienimperium

Dienstag, 09. September 2025 | 01:12 Uhr
Lachlan Murdoch übernimmt das Medienimperium seines Vaters/Archivbild
APA/APA/AFP/ROBYN BECK
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Im Machtkampf um das weltweite Medienimperium des 94-jährigen Rupert Murdoch hat sich sein politisch konservativer ältester Sohn Lachlan durchgesetzt. Eine am Montag bekanntgegebene Vereinbarung sichert ihm die Kontrolle über die Mediengruppe, zu der u.a. der US-Sender Fox News, die US-Zeitung “Wall Street Journal” und die britische “Times” gehören.

Damit wird der erbitterte Familienstreit um die Nachfolge des Medienmoguls beendet. Laut der Vereinbarung werden die Geschwister James und Elisabeth Murdoch sowie Prudence MacLeod ihre Anteile an Fox und News Corp verkaufen und erhalten dafür eine Barabfindung. Über die Höhe der Summe wurde Stillschweigen vereinbart.

Einem Bericht der Zeitung “New York Times” zufolge soll jedes der drei Kinder rund 1,1 Mrd. Dollar (938 Mio. Euro) erhalten. Die verbleibenden Anteile der Familie an Fox und News Corp werden in einen neuen Familientrust eingebracht. Dieser kommt Lachlan Murdoch und seinen jüngeren Halbschwestern Grace und Chloe Murdoch aus Rupert Murdochs Ehe mit Wendi Deng Murdoch zugute. Die “New York Times” bezifferte den Wert dieses Trusts auf rund 3,3 Mrd. Dollar.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
79
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Kommentare
66
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Kommentare
63
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
30
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Mutmaßlicher Millionenbetrug: So ging der Bankberater vor
Kommentare
27
Mutmaßlicher Millionenbetrug: So ging der Bankberater vor
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 