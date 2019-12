Russland will eigenes Internet entwickeln

Russlands Pläne, sich durch die Etablierung eines eigenen Internets von der restlichen Welt abzukapseln, werden womöglich schon bald Realität.

Diesbezüglich hat die russische Regierung vor einigen Tagen einen Test durchführen lassen, um zu überprüfen, wie stabil das eigenständige Internet sei und ob sich negative Konsequnzen für die Kommunikationsinfrastruktur des Landes ergeben würden, so berichten Medien.

Ein noch innerhalb dieses Jahres in Kraft treten sollendes Gesetz sieht dabei vor, dass der russische Internetverkehr in Zukunft über rein russische Server gelenkt werden soll, um im Falle eines groß angelegten Cyberangriffes weiterhin fehlerfrei funktionieren zu können, so die Argumentation der Regierung.

Die zu erwartenden Einwände von so manchen Kritikern betonen dabei, dass die Überwachung der Zivilbevölkerung auf diesem Wege ein Leichtes sei und dass sich das Land somit freiwillig in die Isolation begeben würde.

Staatspräsident Putin meint diesbezüglich, dass ein souveränes Internet nicht automatisch ein unfreies bedeute.