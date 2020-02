Bozen – Auch heuer haben sich die Südtiroler Gärtnervereinigung und die Caritas Diözese Bozen-Brixen zur gemeinsamen Valentins-Aktion „Schenken mit Sinn“ zusammengetan: Wer ein Blumengeschenk aus der Eigenproduktion Südtiroler Gärtnereien erwirbt, beschenkt damit nicht nur seine Liebsten, sondern beglückt auch Familien in Äthiopien mit einem Obstbäumchen für den Hausgarten. So nachhaltig kann Liebe sein.

Die Aktion rund um den Valentinstag beginnt heuer am Samstag, den 8. Februar, und läuft bis Samstag, 15. Februar, und zwar in 29 Südtiroler Gärtnereibetrieben. Während dieses Zeitraumes stellen die teilnehmenden Gärtnereien einen Euro aus dem Verkauf einer selbst produzierten Pflanze für das „Schenken-mit-Sinn“-Projekt der Caritas zur Verfügung und sichern so einer Familie in Äthiopien ein Obstbäumchen. Diese Obstbäume liefern mit ihren Früchten vielen Familien lebenswichtige Vitamine und Nahrung.

„Gerade in den trockenen Monaten sind diese Obstbäume in zweifacher Hinsicht ein Geschenk“, erklärt Judith Hafner, die als Caritas-Mitarbeiterin jährlich vor Ort ist und die Familien besucht. „Der Schatten dieser Bäume verschafft in der Hitze eine enorme Erleichterung, und die Aussicht auf das Obst lässt die Kinder die kargen Monate leichter überstehen. Bewässert werden müssen die Bäume nur alle paar Tage. Sie sind mit natürlichem Humus angereichert und brauchen deswegen nur wenig Wasser. So wird das Geschenk aus Südtirol auch einer nachhaltigen Nutzung gerecht.“

Für die Südtiroler Gärtnereien ist Nachhaltigkeit ebenso ein großes. Durch die Produktion in Südtirol können lange Transportwege umgangen und kräftige Pflanzen herangezogen werden. „Dass wir mit unseren Pflanzen über den Valentinstag hinaus Freude bereiten und für Familien in Äthiopien eine Lebensgrundlage schaffen, macht die Gärtner besonders stolz“, betont Valtl Raffeiner als Obmann der Südtiroler Gärtner, welche die Aktion gemeinsam mit der Caritas nun schon seit 2013 anbieten. In diesen 7 Jahren konnten auf diese Weise über 7.300 Obstbäume an Familien in Äthiopien verteilt werden.

Die Liste der teilnehmenden Gärtnereien ist bei der Südtiroler Gärtnervereinigung (Tel 0471 999 377) und bei der Caritas (Tel 0471 304 300) erhältlich. Sie kann auch online unter www.sbb.it oder caritas.bz.it abgerufen werden.

Bei „Schenken mit Sinn“ handelt es sich um ein besonderes Spendenprojekt der Südtiroler Caritas. Das ganze Jahr über können online zum Beispiel auch Schuhe für Kinder in Bolivien, Holz für alte Menschen in Serbien, Hühner für Familien in Afrika, aber auch Essen für Obdachlose und Familienpakete in Südtirol verschenkt werden. Die angebotenen Produkte können unter www.caritas.bz.it unter „Schenken mit Sinn“ ausgesucht und mittels Kreditkarte erworben werden. Sie können aber auch telefonisch unter Tel. 0471 304 303 bestellt und über Banküberweisung bezahlt werden.