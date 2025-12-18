Schlanders ist auch für die EU anders

Von: mk

Schlanders – Der Wirtschaftsverband hds wartet mit einer erfreulichen Meldung auf: Schlanders wurde als einer von drei Finalisten in der Kategorie „Vanguard City“ (Städte von 5.000 bis 50.000 Einwohnern) für den erstmals vergebenen europäischen Wettbewerb „European Capitals of Small Retail (ECoSR) 2026“ nominiert.

Die von der Europäischen Kommission initiierte Auszeichnung würdigt Städte, die einen beispielhaften Beitrag zur Stärkung des lokalen Einzelhandels, zur nachhaltigen Ortsentwicklung und zur Förderung der Lebensqualität leisten. Im Jänner 2026 werden beim Preisverleihungs-Event in Brüssel je Kategorie drei Gewinner ausgezeichnet – eine Kleinstadt, eine Mittelstadt und eine Großstadt. Schlanders freut sich in diesem Rahmen auch auf den Austausch mit den beiden Mitbewerbern Makarska (Kroatien) und Silla (Spanien).

Die Siegerstädte profitieren von europaweiter Sichtbarkeit, Veranstaltungen sowie umfassenden Austauschmöglichkeiten mit anderen Modellregionen. Im Namen der hds-Ortsgruppe Schlanders erklärt die Initiatorin der Teilnahme am Wettbewerb, Ortsobfrau Karin Gluderer, warum Schlanders die Jury überzeugte:

Schlanders punktete unter anderem mit folgenden Stärken Zentrum regionaler Nahversorgung mit Fokus auf lokale Qualität, Bildung und gesellschaftlichen Zusammenhalt, lebendige Fußgängerzone mit zahlreichen Fachgeschäften, Cafés, Dienstleistern und Pop-up-Konzepten und Treffpunkt für Jung und Alt, nachhaltige Mobilität und eine „Fünf-Minuten-Stadt“-Strategie mit Citybus, Radwegen, E-Mobilität und Sharing-Angeboten im Sinne von Kreislaufwirtschaft und „Green Deal“, tief verwurzeltes Vereinsleben kombiniert mit der gezielten Förderung zukunftsfähiger Kompetenzen über die Plattform BASIS Vinschgau Venosta, eine starke Handelsvertretung mit hds und Tourismusverein und ihren gemeinsamen Aktionen und Marketingveranstaltungen im Ortszentrum, die gezielt den Einkauf in Schlanders fördern und die Kaufkraft vor Ort binden.

„Unsere Kaufleute, aber auch Gastronomen und Dienstleister, zeigen jeden Tag, wie viel Herzblut und Durchhaltevermögen in ihrer Tätigkeit stecken. Die Nominierung als ECoSR-Finalist ist ein starkes Signal aus Europa, dass sich dieses Engagement lohnt – und dass ein kleiner Ort im ländlichen Raum mit seinem starken Zusammenhalt in der Gemeinschaft Vorbild für lebendige, zukunftsfähige Zentren dienen kann“, betont Gluderer.

„Schlanders steht für gelebte Nachhaltigkeit, innovative Zukunftsideen und einen lebendigen Ortskern im Herzen der Alpen. Dieser Erfolg ist ein Verdienst unserer lokalen Gemeinschaft: Gemeindeverwaltung, Gewerbetreibende und Bürger arbeiten seit jeher zusammen, um den Einzelhandel zu beleben. Unsere historischen Wurzeln als Marktgemeinde verbinden sich mit innovativen Projekten wie der BASIS – davon profitiert das ganze Dorf. Diese Anerkennung ist eine Bestätigung unseres Weges, bei dem Wirtschaft, Gemeinwohl und Umwelt im Gleichgewicht stehen“, zeigt sich Bürgermeisterin Christine Kaaserer erfreut.

Wirtschaftsreferent Manuel Trojer ergänzt: „Für unsere lokale Wirtschaft ist diese Anerkennung eine Riesenchance. Ich bin überzeugt, dass dieser europäische Wettbewerb Schlanders neue Impulse gibt und uns hilft, beste Praktiken aus ganz Europa kennenzulernen und umzusetzen. Die EU-Nominierung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und spornt uns an, Schlanders weiter als lebenswerten Wirtschaftsstandort zu entwickeln.“

„Wir haben uns eine einmalige Chance erarbeitet,“ sagt Thomas Schuster aus der Schlanderser Projekt-Arbeitsgruppe. „Jetzt müssen wir unsere Stärken groß denken und sichtbar machen. Wenn wir alle Kräfte bündeln, können wir den Titel nach Schlanders holen – als Rückenwind für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die tagtäglich in den Ortskern investieren.

Initiator ist die Ortsgruppe des Wirtschaftsverbandes hds mit Ortsobfrau Karin Gluderer an vorderster Front, Träger ist die Gemeinde Schlanders, Ausführung und Lead die BASIS Schlanders und andere Wirtschaftsverbände sind Unterstützer. Weitere Informationen zum EU-Wettbewerb ECoSR gibt es hier.