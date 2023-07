Schnellstraße MeBo wieder für Verkehr freigegeben

Bozen/Frangart – In diesen Minuten (9.30 Uhr) konnte die Schnellstraße MeBo wieder zweispurig für den Verkehr freigegeben werden. Am Montag, 10. Juli, wurde mit wichtigen Arbeiten zur Erneuerung des Fahrbahnbelages sowie zur Sanierung der Brückendehnfugen am Tunnel Firmian und dem angrenzenden Viadukt der Schnellstraße MeBo begonnen. Geplant war, dass der Eingriff am morgigen 15. Juli abgeschlossen werden sollte.

“Unsere Mitarbeiter des Landesstraßendienstes waren unermüdlich und rund um die Uhr damit beschäftigt, die Arbeiten sicher, genau und vor allem schnell auszuführen, um die Straße schnellstmöglich wieder für den Verkehr freigeben zu können,” erklärt Landesrat Alfreider.

Die Arbeiten im Detail

Seit Montag wurden auf diesem Abschnitt der MeBo auf der Richtungsfahrban Süd Fräs- sowie auch Asphaltierungsarbeiten auf dem gesamten Abschnitt von der Einfahrt Eppan bis zur Ausfahrt Autobahn Bozen Süd durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit wurden des weiteren die Brückendehnfugen des Viaduktes ausgetauscht oder saniert sowie die Fahrbahnmarkierungen erneuert. Auch Verkehrsschilder und Wechselverkehrszeichen am Tunnelgewölbe wurden gereinigt oder ausgetauscht und Schächte und Rohrleitungen der Entwässerungseinrichtungen gereinigt.

Erfreut zeigt sich auch Philipp Sicher, Direktor der Abteilung Straßendienst: “Es waren einige Arbeiten, die dieser Tage auf einem der meistbefahrenen Straßenabschnitte des Landes durchgeführt wurden. Es ist uns gelungen, all diese Arbeiten sicher und vor allem zeitgerecht abzuschließen.” Die Arbeiten seien aufgrund gut durchdachter Tatsachen in diese Woche gelegt worden: “Einerseits haben die Verkehrserhebungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass der Pendlerverkehr in diesen Tagen durch die Urlaubszeit geringer ist, andererseits bedarf es auch gewisser Temperaturen, um den Schichtverbund optimal auftragen zu können, was die Lebensdauer des Asphaltes deutlich steigert”, erklärt Sicher.

Die Baustelle wurde heute früh geräumt, um 9.30 Uhr konnte der südlichste Streckenabschnitt der MeBo für den Verkehr freigegeben werden.