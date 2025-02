Schüler diskutieren über Overtourism und Social Media

Von: Ivd

Bozen – Die Militärausgaben der EU, eine mögliche Bettenbeschränkung im Zusammenhang mit dem sogenannten Overtourism in Südtirol, die Haftung von Social Media für ihre Inhalte und vieles mehr waren am Freitag Thema beim “Day of Debating” in Bozen. Insgesamt 27 Oberschüler stellten dabei ihre Sprachgewandtheit im Englischen unter Beweis. Zu den teilnehmenden Schulen gehörten das Klassische, Sprach- und Kunstgymnasium Bozen “Walther von der Vogelweide”, das Realgymnasium Bozen, das Franziskanergymnasium, das Sozialwissenschaftliche Gymnasium “Maria Hueber”, das Oberschulzentrum Sterzing “Michael Gaismair” und das Sprach- und Realgymnasium Bruneck “Nikolaus Cusanus”.

Der Debattierwettbewerb wurde heuer zum dritten Mal von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion organisiert. Auch in diesem Jahr traten die Schüler in gemischten Teams gegeneinander an und bewiesen dabei Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft. Die Teilnehmer zeigten sich rhetorisch gewandt, selbstbewusst und kritisch gegenüber gesellschaftlichen Themen. Sie nutzten die Gelegenheit, ihre eigenen Gedanken zu verschiedenen Themen aus Gesellschaft, Politik und Kultur in englischer Sprache zu vertiefen. Dabei galt es, Pro- und Contra-Argumente zu den diskutierten Themen zu finden und den eigenen Standpunkt zu vertreten.

Eine Jury bewertete die jungen Redner. Der erste Preis ging an das Team fünf, bestehend aus Emma Hofer (Sprach- und Kunstgymnasium Bozen), Lilith Covi (Franziskanergymnasium), Manuel Rinina (Oberschulzentrum Sterzing) und Nossayba Zroudi (Realgymnasium Bozen). Das Siegerteam wird im Frühjahr am regionalen Englischwettbewerb in Trient teilnehmen, der dort schon seit einigen Jahren organisiert wird.