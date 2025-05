Schüler positionieren sich: “Gemeinsam für Europa”

Von: Ivd

Meran/Bozen – “Wie kann Europa ein Kontinent des Friedens bleiben?”: Das war eine der Fragen, mit denen sich die Schüler des Oberschulzentrums “Gandhi”, des Realgymnasiums Meran und der Technologischen Fachoberschule Meran (RGTFO), der Landesberufsschule für das Gastgewerbe “Cesare Ritz”, der Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel “Guglielmo Marconi” und der Mittelschule “Carl Wolf” heute auseinandergesetzt haben. Zum wiederholten Mal haben die Schulen am Europatag eine sprachübergreifende Tagung organisiert, zu der Europalandesrätin Magdalena Amhof und zahlreiche Experten und Ehrengäste geladen waren.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto “Gemeinsam für ein friedliches Europa” und veranschaulichte, dass die Europäische Union als Friedensprojekt entstanden ist. Wie es nun gelingen kann, diesen Frieden zu erhalten, analysierten in einer Einführungsrunde die Schuldirektoren David Augscheller (RGTFO), Coretta Ceretta (Ritz), Augello Giuseppe (Gandhi), Diana Palumbo (Marconi) und Birgit Eschgfäller (Mittelschule Wolf). Mit einem Impulsreferat zum Thema “Gemeinsam für den Frieden in Europa” trug Don Paolo Renner, Professor der Theologie der Religionen und Religionswissenschaften sowie Direktor des Institutes “De Pace Fidei” zum guten Gelingen der Tagung bei.

“Ihr seid die nächste Generation, die die Werte und Ideale Europas weitertragen wird. Nutzt eure Chancen, die euch Europa bietet, um zu lernen, euch weiterzuentwickeln und eure Ziele zu erreichen”, sprach Europa-Landesrätin Magdalena Amhof die Schüler direkt an. “Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, ein starkes und vereintes Europa zu schaffen, in dem jede und jeder ihre und seine Fähigkeiten und Talente frei entfalten kann”, animierte die Landesrätin.

Im Anschluss fand im Auditorium des Gandhi-Gymnasiums die Theateraufführung “L‘ Europa non cade dal cielo” statt, die von der Informationsstelle Europe Direct Südtirol finanziert wurde, wie Martha Gärber, die Direktorin der Abteilung Europa in der Landesverwaltung informierte. Die Aufführung, inspiriert von zahlreichen Musikstücken und historischen Ereignissen, beleuchtet die spannende Geschichte des europäischen Integrationsprozesses.

Neben den Landesschudirektorien Sigrun Falkensteiner, Vincenzo Gullotta und Giuseppe Delpero fanden sich zahlreiche weitere Ehrengäste und Referenten in den verschiedenen teilnehmenden Schulen ein. So zum Beispiel auch Silvia Kofler, langjährige Botschafterin der Europäischen Union, die ihre Vision von einem gemeinsamen Handeln für ein friedliches Europa darstellte. Der ehemalige Einsatzkoordinator des Welternährungsprogramms (WFP) der UN, Hanspeter Vikoler, erzählte hingegen von seinen Erfahrungen bei Einsätzen in Konfliktregionen, sowie über Hintergründe, Entwicklungen und Auswirkungen der Konflikte auf uns. Anschließend arbeiteten die Schüler in verschiedenen Arbeitsgruppen zu spezifischen Themen.

Die musikalische Gestaltung dieser besonderen Tagung übernahmen die Jugendlichen selbst, und zwar durch den Chor der Mittelschule Karl Wolf mit Dirigent Armin Bauer und die Schulband der RGTFO.

Anlässlich des Europatags haben die Mitarbeiterinnen von Europe Direct Südtirol heute auch einen Infostand am Silvius-Magnago-Platz organisiert und um 17.00 Uhr wird im Bozner Filmclub der preisgekrönte Streifen “Vermiglio” gezeigt.