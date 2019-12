Schülertransport: Dienst von 2020 bis 2023 ausgeschrieben

Bozen – Auf dem Vergabeportal des Landes ist der Dienst für den Schülertransport bis 2023 in vier Losen ausgeschrieben. Wirtschaftsteilnehmer können ihre Angebote bis zum 30. Jänner einreichen.

Damit die Schüler mit dem Bus zur Schule und wieder zurückgebracht werden, schreibt das Land den Schülertransport für die Schuljahre 2020/21, 2021/22, und 2022/23 mit möglicher Verlängerung um weitere zwei Jahre aus. Insgesamt beträgt die Ausschreibungssumme rund 27,3 Millionen Euro.

Die Ausschreibung ist in vier Lose aufgeteilt. Das erste Los beinhaltet den Schülertransport im Burggrafenamt, Ultental, Passeiertal und Vinschgau; das zweite jenen in Bozen und Umgebung, Salten/Schlern, Überetsch und Unterland. Los drei betrifft den Dienst in Gröden sowie im Eisacktal und Wipptal. Das vierte Los hingegen bezieht sich auch Pustertal und Gadertal.

Wirtschaftsteilnehmer haben bis zum 30. Jänner 2020 um 12.00 Uhr Zeit, ihre Angebote einzureichen. Zugeschlagen werden die Dienste nach dem wirtschaftlich günstigsten Angebot, also nach dem besten Qualitäts- und Preisverhältnis.

Die Ausschreibung für den Transport der Schüler in den kommenden Schuljahren ist auf der Webseite der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen veröffentlicht.