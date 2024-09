Schülertransporte: Eine unverzichtbare Dienstleistung für Südtirol

Von: mk

Bozen – Die umfassende Abwicklung von Fahrdiensten für Schülerinnen und Schülern wird zunehmend schwieriger. Es gibt nur noch wenige Unternehmerinnen und Unternehmer, die in den Beruf des Mietwagenunternehmers einsteigen. „Leider fehlen wichtige Anreize und die nötige Wertschätzung für den Beruf“, erklärt der lvh in einer Aussendung.

Jährlich sorgen Südtirols Mietwagenunternehmen dafür, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule und wieder nach Hause gelangen. Diese Dienstleistung ist ein wesentlicher Bestandteil des Bildungssystems, auf den sich viele Familien täglich verlassen. Trotz der Bedeutung dieser Aufgabe gerät die Berufssparte der Mietwagenunternehmer in letzter Zeit vermehrt in die Kritik, da einige Fahrdienste ausgefallen sind.

„Es ist bedauerlich, dass immer wieder negative Äußerungen über die Branche gemacht werden, obwohl die Gründe für die Ausfälle oft in äußeren Umständen liegen“, erklärt der Präsident des lvh, Martin Haller. Einer der Hauptgründe für die ausfallenden Schülertransporte sei der generelle Rückgang der Mietwagenunternehmen in Südtirol. „Es fehlen Anreize, in diesen Berufszweig einzusteigen, und es mangelt an Wertschätzung für die wertvolle Arbeit, die diese Unternehmen täglich leisten“, fügt Haller hinzu.

Gleichzeitig verweist er darauf, dass über 300 Schülertransporte im Land erfolgreich und zuverlässig abgewickelt werden. „Diese positiven Beispiele zeigen, dass der Wille und die Strukturen vorhanden sind, um diese wichtige Dienstleistung aufrechtzuerhalten“, betont Haller. Dennoch seien dringend Maßnahmen erforderlich, um die Attraktivität des Berufs zu steigern und die langfristige Sicherstellung der Schülertransporte zu gewährleisten. Zudem unterstreich der lvh-Präsident: „Ich bedanke mich bei allen Fahrerinnen und Fahrern, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass der Transportdienst bestmöglich funktioniert!“