Schutzhütten des AVS starten Saison

Von: luk

Bozen – Mit dem Beginn der Wandersaison starten auch die Schutzhütten wieder ihren Betrieb. Übernachtungen auf AV-Hütten können rund um die Uhr online gebucht werden.

Etwas später als gewohnt sind die meisten der AVS-Schutzhütten nun geöffnet. Die Marteller Hütte und die Brixner Hütte – werden aufgrund der Schneelage am 22. Juni für Tages- und Übernachtungsgäste ihre Türen öffnen. Eine genaue Übersicht über die bewirtschafteten Schutzhütten des AVS mit allen notwendigen Informationen ist auf der Webseite zu finden.

Gerade heuer sind bei Touren eine gute Planung und Vorsicht wichtig. Auf den Bergen liegt teilweise noch viel Schnee. Falls Altschneefelder überquert werden müssen, stellt dies eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar. Eine als einfach eingestufte Wanderung wird so bedeutend anspruchsvoller und schwieriger. Tourenwahl und Ausrüstung müssen also den Bedingungen angepasst sein. Feste Schuhe mit einer griffigen Sohle sind unbedingt notwendig, eventuell können Stöcke oder Grödeln zusätzliche Sicherheit bieten. Bei Hüttenzustiegen empfiehlt es sich, bei den jeweiligen Hüttenwirtsleuten nach den aktuellen Bedingungen zu fragen. Diese sind über eventuelle Schwierigkeiten bei den Zustiegen zu ihren Hütten bestens informiert und geben gerne Auskunft.

Übernachtung online reservieren

Wer eine Übernachtung plant, kann die erforderlichen Schlafplätze auf einer AVS-Schutzhütte online reservieren. Der AVS betreibt zusammen mit den Alpenvereinen in Österreich, der Schweiz und Deutschland ein Online-Hüttenreservierungssystem. Dieses ermöglicht eine Reservierung bequem von zu Hause aus. Über das Ampelsystem in den Farben grün, gelb, orange oder rot erhält man auf den ersten Blick eine Übersicht, wie ausgebucht eine Hütte zu bestimmten Terminen ist. „Da wir die Plattform zusammen mit SAC, ÖAV und DAV betreiben, können rund 460 Hütten in den Ostalpen online gebucht werden, was besonders bei grenzüberschreitenden Touren vorteilhaft ist“, erklärt Martin Knapp, AVS-Hütten- und Wegereferent. „Im Jahr 2023 wurden 1,5 Millionen Nächtigungen auf AV-Schutzhütten über das Reservierungssystem gebucht, mittlerweile sind auch Hütten des SAT im Trentino mit dabei“. Über die Reservierungsmaske können Aufenthaltsdauer und Gruppengröße online eingegeben werden. Falls eine Hütte ausgebucht ist, kann man sich auf die Warteliste setzen lassen.