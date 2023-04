Segantini: Ab 26. April auf den Schulbänken in Sinich

Meran – Für die 120 SchülerInnen der Mittelschule Segantini wurden Lösungen und organisatorische Aspekte geprüft, um den Notstand aufgrund der in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgetretenen Überschwemmung zu beheben.

Der Unterricht wird am Mittwoch, den 260April, in den Klassenräumen der Schule in Sinich wieder aufgenommen.Dies wurde heute auf einer Pressekonferenz von Bürgermeister Dario Dal Medico und Gemeindereferentin Emanuela Albieri in Anwesenheit von Dr. Tomio, Leiterin des Amtes für Bildung und Schulen, und der Direktorin der Schule Segantini Margherita Manfredonia bestätigt.

“Aus dem Bericht der Ämter geht hervor, welche Anstrengungen unternommen wurden, um in kürzester Zeit eine optimale Lösung zu erreichen”, sagt Bürgermeister Dal Medico.

“Die organisatorischen Aspekte betreffen die Gestaltung des Stundenplans, die Schülerbeförderung und vieles mehr”, unterstreicht Gemeindereferentin Albieri.

ZEITPLAN: Die Stadtverwaltung hat zugesichert, dass die Notunterkunft in Sinich bis zum 17. April (Montag) fertiggestellt sein würde, und tatsächlich sind die Arbeiten zur Einrichtung der Klassenzimmer – mit dem mit der Schule vereinbarten Belegungsplan – abgeschlossen.

In gegenseitigem Einvernehmen wurde beschlossen, den Beginn des Unterrichts auf den 26. April zu verschieben, um die regulären Invalsi-Tests zu ermöglichen.

SICHERHEIT: In der Schule in Sinich werden regelmäßig Sicherheitskontrollen (Brandschutz, Überprüfung der Anlagen) durchgeführt, die auch dann nicht eingestellt wurden, als die Schule bereits seit mehreren Monaten nicht mehr in Betrieb war.

SCHÜLERTRANSPORT:

„Unsere Büros – betont die Leiterin des Amtes für Bildung Claudia Tomio – arbeiten schon seit Tagen, unter anderem an dieser Front, um mögliche Lösungen zu finden. Da die Zuständigkeit für den Schülertransport beim Land liegt, haben wir uns sofort mit dem Landesverkehrsamt in Verbindung gesetzt. Es ergab sich folgendes Bild:

In Südtirol wird die Schülerbeförderung durch den Beschluss Nr. 207 vom 31. März 2020 und dessen Anhang “Kriterien für Schülerbeförderung und Beförderung der Kindergartenkinder” geregelt.

Wir haben festgestellt, dass es in unserem Fall nicht möglich ist, den Dienst zu aktivieren, da uns die notwendigen Voraussetzungen fehlen (Zeitplan, Anzahl und Entfernung zum Wohnort).

Wir haben daher die Möglichkeit der privaten Beförderung geprüft, indem wir acht Busbetreiber angefragt haben (von denen 3 geantwortet haben) und haben festgestellt, dass die Kosten von durchschnittlich 1.000 Euro pro Tag (d. h. ca. 33.000 Euro für den Zeitraum) exorbitant hoch und nicht tragbar sind.

Angesichts dieser nicht leistbaren Ausgabe, haben wir die Verhandlungen mit dem Land und mit der SASA eingeleitet, letztere ist uns in dieser Notsituation entgegengekommen und hat uns eine Zusatzfahrt der Linie 210 organisiert, damit der gesamte Transportbedarf nach Sinich abgedeckt werden kann.

Der Linientransport mit dem Bus 210 (Standardstrecke) ergibt sich daher als einzig mögliche Lösung. Die SASA hat die Aktivierung von zwei Zusatzfahrten (eine Hinfahrt und eine Rückfahrt) der Stadtlinie 210 von 26. April bis 14. Juni 2023 inklusive, für insgesamt 33 Diensttage (laut Schulkalender) gewährt.

Fahrtenübersicht:

SCHULBEGINN UM 8.15 UHR

HINFAHRT – drei Möglichkeiten:

1. Städtischer Linienbus um 7.35 Uhr, Start am Bahnhof, mit Halt an allen Haltestellen, Ankunft in der D.-Chiesa-Straße (Haltestelle Tellini) um ca. 7.52 Uhr + fünfminütige Strecke zu Fuß bis zur Schule in der Tellini Straße;

2. Städtischer Linienbus um 7.45 Uhr, Start am Bahnhof, mit Halt an allen Haltestellen, Ankunft in der D.-Chiesa-Straße (Haltestelle Tellini) um ca. 08.02 Uhr + fünfminütige Strecke zu Fuß bis zur Schule in der Tellini Straße.

Den genannten Linien wird eine zusätzliche Linie hinzugefügt, die vom Meraner Bahnhof startet und dessen Endstation immer die D.-Chiesa-Straße in Sinich sein wird.

3. Zusatzbus, Start um 7.50 Uhr am Bahnhof, mit Halt an allen Haltestellen, Ankunft in der D.-Chiesa-Straße um Ca. 08.07 Uhr + fünfminütige Strecke zu Fuß bis zur Schule in der Tellini Straße.

SCHULENDE UM 12.35 UHR

RÜCKFAHRT – drei Möglichkeiten:

1. Städtischer Linienbus ab der Damiano-Chiesa-Straße um 12.39 Uhr, mit Zwischenstopps und Ankunft am Bahnhof um 12.56 Uhr;

2. Städtischer Linienbus ab der Damiano-Chiesa-Straße um 12.55 Uhr, mit Zwischenstopps und Ankunft am Bahnhof um 13.12 Uhr;

3. Zusatzbus ab der Damiano-Chiesa-Straße um 12.50 Uhr, mit Zwischenstopps und Ankunft am Bahnhof um 13.07 Uhr.